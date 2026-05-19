लेबनानका थप २० सहरका बासिन्दालाई घर छोड्न इजरायलको चेतावनी

३० जेठ, काठमाडौं । इजरायली सेनाले लेबनानका थप २० वटा सहर र गाउँका बासिन्दाहरूलाई तत्काल आफ्नो घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिएको छ । लेबनानमा जारी सैन्य कारबाहीलाई तीव्र पार्दै इजरायलले यी क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती विस्थापनको चेतावनी दिएको हो ।
इजरायलको यो नयाँ आदेश देइर अल-जहरानी, अल-नामिरिया, अल-शार्किया, अल-देवैर, हारुफ, हब्बौस, कफरजोज, जिबदिन (नबातिया), नबातिया अल-ताहता, नबातिया अल-फाउका र कफर रुमानमा लागू हुनेछ ।
यसैगरी अल-माहमूदिया, साजेद (जेज्जिन), रेहान, आ रामता, कफरचौबा, मल्की, अल-लाविजा (जेज्जिन), जारजौह र अरब सलिम क्षेत्रका नागरिकलाई पनि तत्काल घर छाड्न भनिएको छ ।
इजरायली सेनाले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आफ्ना घरहरू तत्काल खाली गरी ‘जहरानी नदीको उत्तरी क्षेत्र’ तर्फ जान निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको पालना नभएमा ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने सेनाको चेतावनी छ ।
इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव उत्कर्षमा पुगेकै बेला इजरायलले लेबनानमा आफ्नो स्थल तथा हवाई आक्रमणको दायरालाई थप फैलाएको हो ।
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