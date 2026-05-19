डोल्पामा जिप र ट्याक्टर ठोक्किँदा ९ जना घाइते

३० जेठ, डोल्पा । डोल्पामा यात्रु बाेकेकाे जिप र ट्याक्टर ठाेक्किँदा ९ जना घाइते भएका छन् । ठूलीभेरी नगरपालिका–९ भित्तीस्थित भेरी करिडोरमा शनिबार साँझ करिब साढे ६ बजे ग १ ज ६४३७ नम्बरको जिप र रा १ च २९४८ नम्बरको ट्याक्टर एकापसमा ठोक्किएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोल्पाका अनुसार सदरमुकाम दुनैबाट त्रिपुराकोटतर्फ जाँदै गरेको जिप एक्कासी ब्रेक फेल हुँदा विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ट्याक्टरसँग ठोक्किएको थियो ।
दुर्घटनामा जिपमा सवार चालकसहित १० जनामध्ये ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल दुनै पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम रावलले जानकारी दिए ।
उनले जिप चालक ठूलीभेरी नगरपालिका–९ का ३१ वर्षीय राजकुमार सिंह र ट्याक्टर चालक ठूलीभेरी–४ का २३ वर्षीय दिलबहादुर बिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको बताए ।
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