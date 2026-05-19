+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाली कांग्रेस टुक्रियो, अब एक ढिक्का हुनुपर्छ : शशांक कोइराला

पार्टी दुई टुक्रा भएकाे भन्दै उनले एक मात्र विकल्प एकता रहेकाे बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते १५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेकाले एकता नै एकमात्र विकल्प भएको बताए ।
  • कोइरालाले सभापति गगन थापालाई लक्षित गर्दै सबै नेताहरूलाई पन्छाएर एक्लै हिँड्न खोज्नु भ्रम भएको बताए ।
  • उनले अदालतले गगन थापालाई आधिकारिक सभापति घोषणा गरेको निर्णय गलत भएको दाबी गरे ।

३१ जेठ, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेस हाल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउँदै पार्टी एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टी दुई टुक्रा भएको भन्दै उनले एक मात्र विकल्प एकता रहेको बताए । नेपाली कांग्रेस इतर समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले एकताका लागि दुवै पक्ष मिल्नु पर्ने बताए।

लामो समयपछि आज विराटनगरस्थित कोइराला निवास पुगेको स्मरण गर्दै डा. कोइरालाले बीपीले जनताका लागि राजनीति गरेको सम्झिए । ‘विपीले आफ्नो लागि होइन, जनताका लागि पार्टी बनाउनुभएको हो, उनले भने,’ आज हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ—हामी कसका लागि राजनीति गर्दैछौँ?’

उनले २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुकले विकास र परिवर्तनको ठूलो फड्को मारेको चर्चा गर्दै अहिले नेतृत्वले बाटो बिराएको बताए ।

गगन थापाको कार्यशैलीप्रति लक्षित गर्दै डा. कोइरालाले भने , ‘के उहाँ एक्लैले पार्टी चलाउन सक्नुहुन्छ ? सबै नेताहरूलाई एकातिर पन्छाएर एक्लै हिँड्न खोज्नु भ्रम मात्रै हो।’

उनले आधुनिकीकरण र परिवर्तनका कुरा गर्नेले सबैभन्दा पहिले आफूभित्र परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विभाजनलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै कोइरालाले ८० वर्षको इतिहास बोकेको पार्टी फुट्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रमै नकारात्मक असर परेको बताए ।

अदालतले गगन थापालाई आधिकारिक सभापति घोषणा गरेको सन्दर्भलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णय गलत थियो, जसको सजाय आज हामीले भोगिरहेका छौँ।’

कांग्रेस अहिले खुम्चिएर दोस्रो पार्टी बनेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले गाउँ–गाउँमा अझै पनि कांग्रेसको जनलहर रहेको दाबी गरे । ‘गाउँमा कांग्रेस नै कांग्रेस देखिन्छ, तर एकता नहुँदा भोट आएन,’ उनले भने,’संविधानको रक्षा र राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यका लागि कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेस शशा‌ंक कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसीहरू अहिले कांग्रेससँगै डराइरहेका छन् : गच्छदार

कांग्रेसीहरू अहिले कांग्रेससँगै डराइरहेका छन् : गच्छदार
कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर बनाउने खलनायक गगन थापा हुन् : मोहन बस्नेत

कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर बनाउने खलनायक गगन थापा हुन् : मोहन बस्नेत
हामीलाई बलियो कांग्रेस चाहिएकाे छ : मीन विश्वकर्मा

हामीलाई बलियो कांग्रेस चाहिएकाे छ : मीन विश्वकर्मा
यस्तो छ कांग्रेस इतर समूहलाई पठाइएको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव

यस्तो छ कांग्रेस इतर समूहलाई पठाइएको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव
आज विराटनगरमा देउवा र कोइराला समूहको संयुक्त भेला

आज विराटनगरमा देउवा र कोइराला समूहको संयुक्त भेला
सहमति नभए ‘हेभिवेट’ नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने

सहमति नभए ‘हेभिवेट’ नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित