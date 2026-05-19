युरोपेली सङ्घमा जोडिन मोल्डोभालाई वर्षौँ लाग्ने पूर्वराष्ट्रपति डोडोनको भनाइ

१ असार, काठमाडौं । मोल्डोभा आगामी केही वर्षभित्रै युरोपेली यूनियनको सदस्य बन्न नसक्ने र यो वास्तविकतालाई सबैले बुझिसकेको दाबी त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति इगोर डोडोनले गरेका छन्। रूसी समाचार एजेन्सी ‘तास’ लाई दिएको एक विशेष अन्तर्वार्तामा मोल्डोभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘पार्टी अफ सोसलिस्ट्स’ का नेता डोडोनले यस्तो कुरा बताएका हुन्।
वार्ताको पहिलो चरण केही दिनमै सुरु हुने भनी ब्रसेल्सले आश्वासन दिएको भए पनि युरोपेलीहरू स्वयंले मोल्डोभाको सदस्यता निकै चुनौतीपूर्ण र समय लाग्ने कुरा स्वीकार गरेको डोडोनले उल्लेख गरे। हालै मोल्डोभाको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले ब्रसेल्सको भ्रमण गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो प्रक्रिया सहज नभएको प्रष्ट पारे।
वर्तमान राष्ट्रपति माइया सान्डुले युरोपेली सङ्घलाई रणनीतिक दबाब दिनका लागि रोमानियासँगको एकीकरणको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएको आरोप पूर्वराष्ट्रपति डोडोनले लगाए। तर, युरोपेली सङ्घ आफैँले यस किसिमको सम्भावित राजनीतिक कदममा रहेका ‘निश्चित जोखिमहरू’ का कारण यसको विरोध गरिरहेको उनको दाबी छ।
भूतपूर्व सोभियत सङ्घको हिस्सा रहेको मोल्डोभालाई सन् २०२२ मा आधिकारिक रूपमा युरोपेली सङ्घको उम्मेदवारको मान्यता दिइएको थियो । सन् २०२४ को समरबाट यसको प्रवेश सम्बन्धी औपचारिक वार्ताहरू सुरु भएका थिए।
यसअघि मोल्डोभाका विदेशमन्त्री मिहाई पप्सोईले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अगावै आफ्नो देश पूर्ण अधिकार बिनाको ‘आंशिक सदस्य’ का रूपमा भए पनि युरोपेली सङ्घमा सामेल हुन तयार रहेको बताएका थिए।
यसैबिच, मोल्डोभा र युक्रेन दुवै देश युरोपेली सङ्घको सदस्यताका लागि वार्ताको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहे पनि यस प्रक्रियाले सङ्घमा प्रवेश पाउने कुनै निश्चित समयसीमा तोक्दैन। उदाहरणका लागि टर्कीले सन् २००५ मै युरोपेली सङ्घसँग सदस्यताका लागि वार्ता सुरु गरे तापनि २१ वर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म सदस्यता प्राप्तिको नजिक पुग्न सकेको छैन।
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