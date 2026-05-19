कृषिलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइयो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट

२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि मत्स्य सहकारीतर्फ ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको धामीले बताए ।
उनले पूर्ण खोप अभियानलाई ३ करोड, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक रोडम्याप, जवलायुमैत्री नमुना गाउँ, फलफूल तथा कृषिको व्यवसायीकरण तथा कृषकलाई पुरस्कार, भीमदत्त ढकारी गाउँपालिका, सिगार, कमल बजार , शिखर नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री लघुु उद्यम कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
त्यस्तै उनले सहकारी क्षेत्र, मुक्त कमैया हलिया आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउन ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे । एकीकृत कृषि तथा सिंचाइ विकास आयोजनाका लागि एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले धनगढी विमानस्थलमा कोशेली घर स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको बताए । उनका अनुसार धुलो दुग्ध कलकारखाना स्थापनाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गलैँचा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि अनुदानलाई बैँकिङ
एकीकृत कृषि प्रणाली लागू गर्ने, हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
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