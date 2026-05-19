रास्वपा कर्णाली अधिवेशनमा निर्वाचन रोक्न सभापतिका उम्मेदवारकै उजुरी

२ असार, काठमार्डौ । रास्वपाको कर्णाली अधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै केन्द्रलाई उजुरी पठाइएको छ । सभापतिका उम्मदेवारमध्ये एक नन्दकिशोर बस्नेत (एनके) निर्वाचन रोक्न माग गरेका हुन् ।
मंगलबार बिहानदेखि सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा नयाँ समितिको लागि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ । फर्जी मतदातालाई प्रतिनिधि बनाइएको, दर्ता नभएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली समावेश गरी उम्मदेवार कायम गरिएको, सभापतिका उम्मेदवार मदन खड्काले प्यानल बनाएर सूची बाँडेको लगायतका कारण देखाएर निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको अधिवेशन प्रतिनिधि विवादले मतदान सुरु हुन सकेको थिएन । विवादित ३०० बढी प्रतिनिधि कायम राखेर निर्वाचन गरिएको सभापतिका उम्मदेवार बस्नेत जानकारी गराएका छन् । ‘निर्वाचन समिति र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलाई जानकारी गराएको छु’, बस्नेतले अनलाइखबरसँग भने, ‘उजुरी मेल गरेर पठाएको छु ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4