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रास्वपा कर्णाली प्रदेश अधिवेशन : सोमबार पनि सुरु भएन मतदान

सोमबार स्थगित गरिएको मतदान भोलि मंगलबारका लागि सारिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते २२:०८

१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को कर्णाली प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गतको मतदान प्रक्रिया सोमबार पनि सुरु हुन सकेन । विवादका चलिरहँदा पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्न खोजिरहेका छन् ।

प्रदेश सदस्यमा सर्वसम्मत भएकाहरूको पनि मतदान गर्ने भनिएपछि विवाद भएको भनिएको छ ।

प्रदेश सभापति पदमा वर्तमान सभापति मदन खड्का, नेता नन्दकिशोर बस्नेत र कोषाध्यक्ष स्नेहा उपाध्याय को उम्मेदवारी परेको छ ।

पहिलो चरणमा सभापति र सदस्य पदको निर्वाचन हुनेछ भने, दोस्रो चरणमा अन्य पदाधिकारीको निर्वाचन हुने भनिएको छ ।

सोमबार स्थगित गरिएको मतदान भोलि मंगलबारका लागि सारिएको छ ।

रास्वपा कर्णाली
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