कांग्रेस भ्रातृ संगठन दलित संघको अध्यक्षमा विपेन्द्र रामुदामु मनोनीत

१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा विपेन्द्र रामुदामु मनोनीत भएका छन् । सभापति गगन थापाले सोमबार रामुदामुलाई दलित संघको अध्यक्षमा मनोनीत गरेका हुन् ।
उनलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै सभापति थापाले तोकिएको समयभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ११ बुँदे कार्यादेश र कार्यविवरण दिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलाल जनाएका छन् ।
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