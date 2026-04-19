चार वर्षे स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्टको आवेदन अनलाइनबाट

२ असार, काठमाडौं । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट वितरण गरिने चार वर्षे स्नातक तह अन्तर्गत बीए, बीएड, बीएस्सी र बीबीएस शैक्षिक कार्यक्रमको ट्रान्सक्रिप्ट लिन आनलाइनबाट आवेदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन २०८३ देखि भौतिक रूपमा आवेदन निलिइने कार्यालयले सूचना जारी गरेर भनेको छ ।
विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत मात्र आवेदन दिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सूचना :
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