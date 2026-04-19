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नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्न सरकारको दृष्टिकोण के हो ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १३:५५

३ असार, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्न सरकारको दृष्टिकोणबारे जवाफ मागेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

‘सरकारले २००७ सालको जनआन्दोलनलाई हिंसात्मक अपराधिक गतिविधिको हिसाबले हेरेको छ कि कसरी हेरेको छ ?’ उनले सोधे, ‘२०४५/०४६ सालको आन्दोलनलाई सरकारले हिंसात्मक अपराधिक गतिविधिको दृष्टिकोणले हेरेको हो कि के हो ? त्यसैगरी १० वर्षे जनविद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? यो हिंसात्मक अपराधिक गतिविधि होकी एउटा परिवर्तनको लागि आन्दोलन हो ?’

जेनजी आन्दोललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उनले मागे ।

‘चाहिँ हिजो अस्तिका विभिन्न आन्दोलन लगायत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?’ राईको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा पनि उनले सरकारको जवाफ खोजेका छन् ।

आरेन राई श्रम संस्कृति पार्टी
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