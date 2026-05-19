जेनजी आन्दोलनमा केन्द्रीय कारागारबाट भागेका एक जना थुनुवा पक्राउ

३ असार, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४गते केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धाराबाट फरार भएका एक जना थुनुवा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–८ बस्ने ३८ वर्षीय टेकबहादुर तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका तामाङ संरक्षित वन्यजन्तु ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिदविक्री मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिइका थिए ।
तर, भदौ २४ गते उनी त्यहाँबाट फरार रहेका थिए ।
पक्राउपछि उनलाई केन्द्रीय कारागारामै बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4