यार्सागुम्बा र हिमाली जडीबुटी प्रवर्द्धनमा सरकारले काम गरिरहेको छ : मन्त्री चौधरी

३ असार, काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यार्सागुम्बासहित हिमाली जडीबुटीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि सरकारबाट आवश्यक पहल भइरहेको बताएकी छन् ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यार्सागुम्बालगायत जडीबुटीको व्यवस्थित सङ्कलन, सुरक्षा, बिमा, प्रशोधन केन्द्र स्थापना, मूल्यको सुनिश्चित र बजार पहुँच विस्तारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताइन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जडीबुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँग समन्वय भइरहेको बताइन् ।
कैलालीमा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा ट्याम्पो भिरबाट खसालिएका घटनाका सम्बन्धमा मन्त्री चौधरीले सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार, प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जाँचबुझ तथा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवकका जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यता औँल्याउँदै मन्त्री चौधरीले राज्य सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि जिम्मेवार हुन निर्देशन दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिँदै विगतझैँ सहज रूपमा चिया निर्यात हुने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताइन् ।
उनले चिया उद्योगीले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तथा कूटनीतिक दुवै तहमा छलफल भइरहेको र संवाद सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेका बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले दिएका सुझाव र परामर्शले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
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