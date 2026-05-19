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अभिभावकविहीन ५७ बालबालिकालाई सम्मान

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प्रेमनारायण आचार्य प्रेमनारायण आचार्य
२०८३ असार ३ गते १८:१५

३ असार, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका ५७ जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई सम्मान गरेको छ ।

नगरपालिकाले ‘उपप्रमुख अभिभावकविहीन बालबालिका सम्मान कार्यक्रम’मार्फत ती बालबालिकालाई सम्मान गरेको हो ।

सम्मानित बालबालिकालाई एक जोर पोसाक, झोला तथा पाँच सय रुपैयाँ नगद पनि उपलब्ध गराइएको उपप्रमुख मिश्रा आचार्यले बताइन् ।

उनले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले जीवनमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसमा स्थानीय सरकारले सानै भएपनि सहानुभूति र हौसलाको अनुभूति दिलाउन सम्मानको कार्यक्रम राखिएको बताइन् ।

‘उनीहरूलाई सरकार पनि हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूति होस् । थोरै भएपनि आत्मविश्वास र आशा मिलोस् भन्ने अभिप्रायले यो कार्यक्रम राखेका हौँ,’ उनले भनिन् । अभिभावकविहीन बालबालिकाका प्रति राज्यको अझ दायित्व बढ्ने उनले बताइन् ।

अभिभावकविहीन बालबालिका सन्धिखर्क नगरपालिका
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