केनको पेनाल्टी गोलमा इंग्ल्यान्डलाई अग्रता

३ असार, काठमाडौं । इंग्ल्यान्डले फिफा विश्वकप २०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा क्रोएसिया विरुद्ध पहिले अग्रता लिएको छ ।
कप्तान ह्यारी केनले १२औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
केनले सुरुमा प्रहार गरेको पेनाल्टी क्रोएसियाका गोलकिपरडोमिनिक लिभाकोभिचले बचाएका थिए । तर केनले बल प्रहार गर्नुअघि नै लिभाकोभिक अगाडि बढेको देखिएपनि पुन: पेनाल्टी प्रहार गरिएको थियो । यस पटक केनले कुने गल्ती नगरी गोल गरे ।
क्रोएसियाका कप्तान लुका मोडरिकले नोनी मोदुएकेलाई फल गरेपछि इंग्ल्यान्डले पेनाल्टी पाएको थियो ।
विश्वकपमा केनको यो नवौँ गोल हो । फिफा विश्वकपमा इंग्ल्यान्डका लागि ग्यारी लिनेकरले सर्वाधिक १० गोल गरेका छन् । लिनेकरसँग बराबरी गर्न अब केन एक गोल मात्र टाढा छन् ।
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