+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जलवायु परिवर्तन मारको ‘फ्रन्टलाइन’मा नेपालसहितका एसियाली मुलुक

विश्व मौसम संगठनको यसै वर्ष प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा मात्र रहेन, यो वर्तमानको गम्भीर संकट बनिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको मारमा एसियाली मुलुकहरु फ्रन्टलाइनमा परेका छन् ।

0Comments
Shares
विनोद घिमिरे विनोद घिमिरे
२०८३ असार ७ गते ९:२५
नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डको झ्याप्ले खोलामा २०८१ साल असोज १२ गते पहिरोमा सवारी साधनहरु पुरिँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व मौसम विज्ञान संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालसहितका एसियाली मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको मारमा परी हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् ।
  • चीनको पुरेपु हिमनदीको ताल फुट्दा आएको आकस्मिक बाढीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढीमा भौतिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै कम्तीमा २० जनाको ज्यान लियो ।
  • इसिमोडको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँको तह दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

७ असार, काठमाडौं । विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)ले नेपालसहितका एसियाली मुलुक जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘स्टेट अफ द क्लाइमेट इन एसिया २०२५’ प्रतिवेदनअनुसार हिमालय र तिब्बती क्षेत्रमा रहेका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् भने चरम वर्षा, बाढी, खडेरी र तातो हावाको लहरका घटना बढ्दै गएका छन् ।

हिमनदी, हिमताल र जलस्रोतमा निर्भर नेपालका लागि यो अवस्था अझ गम्भीर चेतावनीका रूपमा देखिएको छ, जहाँ हिमताल विस्फोट (ग्लोफ), बाढी–पहिरो र जलस्रोत व्यवस्थापनका चुनौती थपिँदै गएका छन् ।

विश्व मौसम संगठनको यसै वर्ष प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा मात्र रहेन, यो वर्तमान समयको गम्भीर संकट बनिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको मारमा एसियाली मुलुकहरु फ्रन्टलाइनमा परेका छन् ।

भीषण गर्मी र आगलागीका घटना

विश्व मौसम संगठनले यसै वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार विगतका केही दशकहरूमा एसियाको तापमान वैश्विक औसतको तुलनामा धेरै तीव्र गतिमा बढेको छ । यही कारण सन् २०२५ एसियाको जलवायु इतिहासमै दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष रहन गयो ।

डब्ल्यूएमओले अवस्था यस्तै रहे सन् २०२६ देखि २०३० को बीचमा पनि विश्वको तापमान औद्योगिक कालभन्दा पहिलेको तुलनामा १.९ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

चिन्ताको विषय के छ भने, सन् १९९१ देखि २०२५ को बीचमा एसियामा तापमान वृद्धिको दर सन् १९६१–१९९० को तुलनामा झन्डै दोब्बर रहेको छ ।

सन् २०२५ मा भीषण गर्मी एसियाको सबैभन्दा ठूलो जलवायु चुनौतीका रूपमा देखापरेको थियो । यस अवधिमा जापान, चीन र दक्षिण कोरियाले इतिहासकै सबैभन्दा तातो गर्मीको सामना गरेका थिए ।

मध्य, पश्चिम एसिया र अरब प्रायद्वीपका धेरै भागहरूमा लामो समयसम्म लुको कहर देखिएको थियो । कजाकिस्तानमा मार्चदेखि जुलाईसम्मको तापमान सामान्यभन्दा १४ डिग्री सेल्सियससम्म बढी दर्ता गरिएको थियो भने बहराइनमा लगातार १० दिनसम्म तापमान ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहेको थियो । यही गर्म र सुक्खा मौसमका कारण दक्षिण कोरियामा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डढेलोसमेत लागेको थियो ।

रसुवागढी बाढीमा क्षतिग्रस्त मालबाहक कन्टेनर

नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वर्ष २०८२ मा ७ हजार ५४७ विपदका घटना भएका रेकर्ड गरिएको छ । ती विपदका कारण १३ हजार ५०० चार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । ४९० जनाको ज्यान जाँदा ३८ जना बेपत्ता भएका थिए भने १ हजार ९६५ जना घाइते भएका थिए ।

आगलागीका मात्रै ३ हजार ६५२ वटा घटनामा परी १०४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ५६३ जना घाइते भएका थिए ।

कहीँ बाढी, कहीँ खडेरी : नेपाल र दक्षिण एसियाको अवस्था

प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एसियाका अधिकांश हिस्साहरूमा गत वर्ष सामान्यभन्दा धेरै बढी वर्षा भयो । मे महिनाको अन्त्यदेखि सुरु भएको मनसुनको भारी वर्षाले धेरै देशहरूमा बितण्डा मच्चायो ।

मनसुन अवधिमा नेपाल र उत्तरी भारतमा कैयौँ पटक गम्भीर प्रकृतिको आकस्मिक बाढी आएको थियो । पाकिस्तानमा पनि मनसुन जन्य बाढीका कारण १ हजार ३७ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, २ लाख २९ हजारभन्दा बढी घरहरू भत्किएको र त्यहाँ ३० लाखभन्दा बढी मानिस सहायताको पर्खाइमा बस्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुक्खा मनसुनमा पनि गम्भीर विपद्को जोखिम

भियतनाममा पनि बाढीले २०० जनाको ज्यान लिएको थियो भने १९० करोड डलरको आर्थिक क्षति पुर्‍याएको विश्व मौसम संगठनको तथ्यांक छ । दक्षिण–पूर्वी एसियामा चक्रवात ‘सेन्यार’ का कारण थाइल्याण्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियामा बाढी आएको थियो भने इरानसहित पश्चिम र मध्य एसियाका क्षेत्रहरू लामो खडेरी र जल संकटसँग जुधिरहेका थिए ।

चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन

प्रतिवेदनले एसियाका उच्च हिमाली क्षेत्रहरुबाट सबैभन्दा चिन्ताजनक संकेतहरू देखाएको छ । नेपालमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को ‘स्नो अपडेट २०२६’ प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष हिउँको तह दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशतले घटेको छ । यो दुई दशकयताकै कम र लगातार चौथो वर्ष हिउँको मात्रा सामान्यभन्दा कम रेकर्ड गरिएको हो ।

सोलुखुम्बुको नाम्चे क्षेत्र

विश्व मौसम संगठनको प्रतिवेदनमा तिब्बती पठार र आसपासका क्षेत्रमा रहेका ग्लेशियरहरू तीव्र गतिमा खुम्चिँदै गएको उल्लेख छ । अक्टोबर २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ को बीचमा निगरानी गरिएका सबै २३ वटा ग्लेशियरहरूले हिउँ गुमाएका छन् । यसले गर्दा हिमताल विस्फोटनको जोखिम उच्च बनेको छ ।

यसैको परिणाम स्वरूप ८ जुलाई २०२५ (२०८२ साल असार २४ गते) चीनको ग्याइरोङ काउन्टीस्थित पुरेपु हिमनदीको ताल फुट्दा लेदोसहितको आकस्मिक बाढी आएको थियो ।

यस बाढीले चीन–नेपाल सीमा क्षेत्र रसुवागढी क्षतविक्षत बनाएको थियो । तिब्बततर्फबाट आउने केरुङ र लेन्दे खोलाको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिँदा कम्तिमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रसुवा र मुस्ताङमा २४ घण्टामा दुई हिमनदीजन्य बाढी

बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल, सडक, टिमुरे भन्सार यार्डमा रहेका मालवाहक कन्टेनर, जाँचपासका लागि राखिएका विद्युतीय गाडी, ईभी चार्जिङ स्टेसन र जलविद्युत् आयोजनाहरुमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

सोही दिन मुस्ताङमा पनि विनाशकारी बाढी आएको थियो । यसलाई विज्ञहरुले जोखिम सूचीमा नराखिएका साना हिमताल (सुप्राग्लेसियल ताल) फुटेर आएको अभूतपूर्व घटना र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भनेका छन् ।

मुस्ताङमा लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति

हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रका आठ देशमध्ये चार देशले सन् २०२५ मा १० भन्दा बढी ठूला विपद् व्यहोरेको इसिमोडको विश्लेषणले देखाएको छ । यसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झन् बढी संवेदनशील बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।

विश्व मौसम संगठनका अनुसार यो विस्फोटन हिमाल क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक उच्च तापक्रम, तीव्र स्थानीय वर्षा र हालैका शक्तिशाली भूकम्पीय गतिविधिहरूका कारण भएको थियो ।

विश्वप्रसिद्ध विज्ञान जर्नल साइन्समा हालै प्रकाशित एक अनुसन्धान रिपोर्टमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण विगत चार दशकमा हिमालबाट उत्पन्न हुने नदीहरू अस्थिर बन्दै गएको उल्लेख छ । रिपोर्टमा नेपालको कोशी नदीको समेत उदाहरण दिँदै नदीहरुले आफ्नो किनार काट्ने तथा मार्ग परिवर्तन गर्ने (ल्याटेरल माइग्रेसन) दर झण्डै दोब्बर भएको उल्लेख छ ।

महासागरहरू पनि संकटमा

एसिया वरपरका महासागरहरूमा जम्मा हुने तापक्रम सन् २०२५ मा रेकर्ड स्तरमा पुगेको थियो । जुलाईदेखि सेप्टेम्बरको बीचमा समुद्री लुले एसियाको झन्डै १ करोड वर्ग किलोमिटर समुद्री क्षेत्रलाई चपेटामा परेको थियो ।

भारतीय तटहरूमा समुद्रको जलस्तर बढ्ने दर वैश्विक औसत (३.६ मिमी प्रतिवर्ष) भन्दा बढी अर्थात् ४.९ मिमी प्रतिवर्ष दर्ता गरिएको थियो ।

यसका साथै अरब सागर र बङ्गालको खाडीमा बढ्दो अम्लीकरणका कारण पीएच स्तर रेकर्ड तल्लो बिन्दुमा पुगेको थियो ।

चेतावनी प्रणालीको महत्वलाई जोड

प्रतिवेदनले मौसमी पूर्वानुमान र समयमै जारी गरिने चेतावनी प्रणालीको महत्वलाई जोड दिएको छ । उदाहरणको रुपमा चीनको सिचुआन प्रान्तलाई लिइएको छ । त्यहाँ समयमै मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका कारण धेरैको ज्यान बचेको उल्लेख छ । तर पूर्व चेतावनी प्रणाली कमजोर रहेको ठाउँमा ठूलो क्षति भएको थियो ।

पूर्व चेतावनी प्रणाली नहुँदा धेरै क्षति पुगेको उदाहरणको श्रीलंकालाई लिइएको छ । दित्वाह चक्रवातको प्रभावले श्रीलंकामा भिषण वर्षापछिको विपत्तिमा ६४६ जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने १८३ जना बेपत्ता भएका थिए ।

यस विपत्तीबाट श्रीलंकाले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत अर्थात् ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।

विश्व मौसम संगठनकी महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलोका अनुसार, बढ्दो तापमान, तातिँदै गरेका महासागर, पग्लिँदै गरेका ग्लेशियर र समुद्रको बढ्दो स्तर एसियाका लागि गम्भीर खतरा बनिसकेका छन् ।

सन् २०२५ को यो प्रतिवेदन केवल बितेको वर्षको मौसमी हिसाबकिताब मात्र होइन, बरु भविष्यको स्पष्ट चेतावनी भएको उनको भनाइ छ । नेपालसहित समग्र एसियाली मुलुक आज जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि अनुकूलन र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन जोड दिइएको छ ।

एसिया क्षेत्र एसियाली देश जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तनको असर
लेखक
विनोद घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबर डटकमका डेस्क सम्पादक हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशनस्थल उदघाटन स्थलमा जम्यो पानी, मोटर लगाएर फाल्दै कार्यकर्ता

रास्वपा महाधिवेशनस्थल उदघाटन स्थलमा जम्यो पानी, मोटर लगाएर फाल्दै कार्यकर्ता
रास्वपाको स्वागत गेट हटाएर पठाइयो ट्यांक बोकेका ५ भारतीय ट्रक

रास्वपाको स्वागत गेट हटाएर पठाइयो ट्यांक बोकेका ५ भारतीय ट्रक
बाजुरामा बस दुर्घटना, २४ जना घाइते

बाजुरामा बस दुर्घटना, २४ जना घाइते
हास्यकलाकार खेम शर्मा ‘चतुरे’ को अमेरिकामा निधन

हास्यकलाकार खेम शर्मा ‘चतुरे’ को अमेरिकामा निधन
रास्वपाको स्वागत गेटबाट छिर्न सकेनन् बियर फ्याक्ट्रीका ट्यांक बोकेका गाडी, टिकौलीको जंगलमा बास

रास्वपाको स्वागत गेटबाट छिर्न सकेनन् बियर फ्याक्ट्रीका ट्यांक बोकेका गाडी, टिकौलीको जंगलमा बास
पोखराका मेयरलाई विदेश भ्रमणमा भ्याइनभ्याइ : हतारमा बजेट ल्याउँछन्, कुुदिहाल्छन्

पोखराका मेयरलाई विदेश भ्रमणमा भ्याइनभ्याइ : हतारमा बजेट ल्याउँछन्, कुुदिहाल्छन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित