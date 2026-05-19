राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी, केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्ने

४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकले भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्ने छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक असार ५ र ६ गते बोलाइएको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार यसपटकको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ । बैठकले महाधिवेशनको मिति समेत तोक्नेछ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक धुम्बाराहीको सूर्य ब्यांकेटमा असार ५ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
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