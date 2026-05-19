रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नपाएको भन्दै हर्क साम्पाङको आपत्ति

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- सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
- उनले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती वा तेस्रो मुलुकमा रहेका परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
- सांसद राईले रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका उपलब्ध नगराएको र विभागीय मन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
४ असार, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा उपस्थित भएर सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
यसै क्रममा उनले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति अविलम्ब रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ भन्ने माग हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ, तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । यसले सदनको गरिमा बढाएको छैन । उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मुखबाट सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत् छ,’ उनले भने ।
दशकौंदेखि शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूले स्वदेश फिर्ती वा तेस्रो मुलुकमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग पुनर्मिलनको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए ।
‘आफ्नो राष्ट्र छोडेर शरणार्थीका रूपमा बाँच्न बाध्य मानिसहरूका लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ । उनीहरूलाई कि स्वदेश फिर्ता पठाउने पहल गरियोस्, होइन भने परिवार मिलनका लागि अन्य राष्ट्र पठाउने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनले भने ।
रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा विभागीय मन्त्री अनुपस्थित भएको र मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका (रेड बुक) समेत उपलब्ध नगराइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
रक्षा मन्त्रालयको खर्च विवरण समावेश भएको पुस्तक सांसदहरूलाई किन वितरण गरिएन भन्दै उनले सभामुखमार्फत सरकारसँग जवाफ माग गरे ।
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