+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘सुस्तामा भारतीय सशस्त्र बल छिरिसक्यो, सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संसद् बैठकमा नेकपा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेश गरेको विषय उठाएका छन् ।
  • एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै “नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ ?” भनी प्रश्न गरे ।
  • श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्कराज राईले सुस्ता घटनाबारे प्रश्न सोध्न रक्षामन्त्रीलाई संसद्‍मा बोलाउन सभामुखसमक्ष माग गरे ।

२९ जेठ, काठमाडौं । सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेश गरेको विषय संसद्‍मा उठेको छ । नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकषण गरेका छन् ।

सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेश गरेको र स्थानीय बासीले लखेटेको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने, ‘नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले समेत भारतको सीमा मिचेको भनेको सन्दर्भ समेत उल्लेख गर्दै उनले सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको प्रवेशको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

त्यसअघि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सुस्तामा भारतीय सीमा बलले नेपालीमाथि हप्कीदप्की गरेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

‘सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल आएर नेपाली दाजुभाइलाईमाथि हप्कीदप्की गरेको र नेपाली दाजुभाइ आफ्नो भूमिका लागि लड्दै गरेको भिडियो आएका छन्’ नेता साम्पाङले भने ।

यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न । अब रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् । सभामुख महोदय रुलिङ गरेर रक्षामन्त्री ल्याइदिनुपर्‍यो । हामी दुई चार वटा प्रश्न सोध्न चाहन्छौं ।’

एसएसबी ऐन महर सुस्ता हर्क साम्पाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
केटी पेरीदेखि नोरासम्म : अमेरिका र क्यानडामा हुने विश्वकप उद्घाटनमा दिँदैछन् प्रस्तुति

केटी पेरीदेखि नोरासम्म : अमेरिका र क्यानडामा हुने विश्वकप उद्घाटनमा दिँदैछन् प्रस्तुति
मन नपरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री फाल्ने अधिकार संसद्ले राख्छ : अर्थमन्त्री

मन नपरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री फाल्ने अधिकार संसद्ले राख्छ : अर्थमन्त्री
ऋणबाट नआत्तिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले दिए अमेरिका र जापानको उदाहरण

ऋणबाट नआत्तिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले दिए अमेरिका र जापानको उदाहरण
९६ वर्षपछि फिफा विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अमेरिका र पाराग्वे

९६ वर्षपछि फिफा विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अमेरिका र पाराग्वे
भुमे पर्वको अवसरमा १ असारमा लुम्बिनीका ४ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा

भुमे पर्वको अवसरमा १ असारमा लुम्बिनीका ४ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित