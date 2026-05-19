ताक्लाकोटमा तीन तला निर्माणाधीन घरबाट खसेर एक जना नेपाली घाइते

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- चीनको ताक्लाकोटमा निर्माणाधीन तीन तले घरबाट खसेर घाइते भएका हुम्लाका ४० वर्षीय सन्जीव रावलको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
- रावललाई हिल्सा नाकाबाट हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी सदरमुकाम ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।
४ असार, हुम्ला । हुम्लासँग सिमाना जोडिएको चीनको ताक्लाकाेटमा निर्माणाधीन तीन तल घरबाट खसेर एक जना नेपाली घाइते भएका छन् ।
खार्पुनाथ गाउँपालिका-२ का ४० वर्षीय सन्जीव रावल घर निर्माण गर्न क्रममा बिहीबार बिहान तीन तलबाट खसेर घाइते भएका हुन् ।
घाइते रावललाई हिल्सा नाकाबाट हेलिकप्टरमार्फत सदरमुकाम उद्धार गरी ल्याइएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ।
रावलको अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे हुम्लाका डीएसपी शंकर खडकाले बताए ।
रावलकाे ढाडमा चाेट लागेकाे छ ।
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