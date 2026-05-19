माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्न थालियो 

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- गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा १६ मेगावाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू भएको छ ।
- वाटर इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रालिले निर्माण शुरू गरेको सो आयोजना आगामी ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
- आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२ किलोमिटर दूरीमा रहेको धादिङको बोराङस्थित सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
४ असार, गोरखा । जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका-५ स्थित १६ मेगावाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा वाटर इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रालिले आयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । केही दिनअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको अहिले सुरुङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म करिब ७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जनाउँदै आगामी ३० महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका संस्थापक पुष्पराज आचार्यले बताए। उनका अनुसार आयोजनाका लागि कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा तीन वटा बैंकले लगानी गर्नेछन् ।
आयोजनाको बाँध रेसे फाँटमा निर्माण भइरहेको जनाउँदै आचार्यले त्यहाँबाट तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत माछाखोला बजार नजिकै निर्माण हुने पावर हाउसमा पानी लगेर विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२ किमी दूरीमा पर्ने धादिङको बोराङस्थित सवस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका करिब १३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ ।
केही सरकारी जग्गाको सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको आयोजनाका संस्थापक आचार्यले बताए । रासस
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