टोखामा भेटियो पुरुषको शव

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- काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–८ गैरीगाउँस्थित सडक किनारमा अन्दाजी ३० वर्षीय एक पुरुष मृत फेला परेका छन् ।
- नेपाल प्रहरीका अनुसार मृत फेला परेका ती पुरुषको पहिचान खुल्न नसकेकाले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको टोखामा एक पुरुष मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । टोखा नगरपालिका–८ गैरीगाउँस्थित सडक किनारमा अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुष मृत भेटिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनको हालसम्म पहिचान खुलेको छैन ।
बिहीबार मृत अवस्थामा फेला परेका ती पुरुषबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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