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नीर शाह उत्कृष्ट अभिनेता, उत्कृष्ट अभिनेत्री मिरुना मगर

गत वर्ष यी दुवै फिल्मलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १२:३४

५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८२ मा उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्का नीर शाह जितेका छन् । उनले परान फिल्ममार्फत यो पुरस्कार पाएका हुन् । त्यसैगरी उत्कृष्ट अभिनेत्री तर्फको पुरस्कार ऊनको स्वीटरबाट मिरुना मगरले जितेकी छिन् ।

गत वर्ष यी दुवै फिल्मलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए ।

शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् ।

अभिनेता नीर शाह मिरुना
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