बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खाहरूमाथि जातीय घृणाप्रेरित आक्रमणपछि त्रास

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- बेलायतको अल्डरसटमा भूतपूर्व गोर्खाहरूमाथि जातीय घृणाप्रेरित आक्रमण भएपछि स्थानीय नेपाली र बेलायती समुदायले सद्भाव कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
- अल्डरसटकी सांसद एलेक्स बेकरले उक्त जातीय आक्रमणको भर्त्सना गर्दै हिंसा र भेदभावको शहरमा कुनै ठाउँ नभएको बताइन् ।
- लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास र एनआरएनए यूकेले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
लन्डन । बेलायतको अल्डरसटमा भूतपूर्व गोर्खाहरूमाथि जातीय घृणाप्रेरित आक्रमण भएलगत्तै स्थानीय नेपाली र बेलायती समुदायले एकै ठाउँमा भेला भएर सामुदायिक एकता र सद्भावका लागि अपिल गरेका छन् ।
मंगलबार बेलुका नेपाली वृद्धहरूमाथि आक्रमण भएको अल्डरसटस्थित म्युनिसिपल पार्कमा बुधबार साँझ आयोजित सद्भाव कार्यक्रममा स्थानीय रसमेर बरो र ह्याम्पसायर काउन्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कयौं अधिकारीसहित बेलायती समुदायका उल्लेख्य सदस्य सहभागी थिए ।
भेला संयोजन गरेका स्थानीय युवा राजनीतिकर्मी डा. विशाल गुरुङले रसमोर बरोका काउन्सिल लिडर ग्यारेथ विलियम्स, ह्याम्पसायर काउन्टी काउन्सिलर केन ट्रान्टर, डेपुटी काउन्सिल लिडर सोफी पोर्टर, पूर्वमेयर ज्याकी भोस्परसहित झण्डै एक दर्जन स्थानीय काउन्सिलरहरू सहभागी भएको बताए ।
त्यस्तै, तमुधिं यूके अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ, रस्मोर नेपाली कम्युनिटी उपाध्यक्ष एवं काउन्सिलर उत्तरबहादुर गुरुङसहित नेपाली समुदायबाट समेत कयौं प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिए । स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले छोटो सूचनाका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुन नसके पनि आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
सो अवसरमा मन्तव्य दिँदै रस्मोर बरोका काउन्सिल लिडर ग्यारेथ विलियम्स, डेपुटी काउन्सिल लिडर सोफी पोर्टरलगायतले घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै आक्रमणको निन्दा गरे । अपराधिक मानसिकताका एक व्यक्तिबाट भएको यो कार्यले स्थानीय सिंगो बेलायती समुदायको प्रतिनिधित्व नगर्ने उनीहरूले स्पष्ट पारे ।
रस्मोर बरोमा विगत लामो समयदेखि नेपाली समुदायसँग सद्भावपूर्वक बस्दै आएको तथा नेपालीहरूप्रति उच्च सम्मान र प्रेम रहेको भनाइ उनीहरूको थियो ।
त्यस्तै, तमुधिं यूके अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ, रस्मोर नेपाली कम्युनिटी उपाध्यक्ष एवं काउन्सिलर उत्तरबहादुर गुरुङलगायतले पनि यो घटनालाई सिंगो सुमदायसँग नजोड्न आग्रह गरेका थिए । घटनापछि स्थानीय काउन्सिल, प्रहरीलगायतका निकाय तथा सिंगो बेलायती समुदायले नेपाली समुदायप्रति सान्त्वना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकोमा उनीहरूले धन्यवाद दिए ।
आक्रमणका पीडित पूर्वगोर्खाहरूसमेत कार्यक्रममा सहभागी भएर घटना विवरण सुनाएका थिए । १६ वर्षको बेलायत बसाइमा यस्तो अनुभव कहिल्यै नभएको भन्दै उनीहरूले घटनापछि आफूहरू त्रसित बनेको र आफ्नै घर नजिकको पार्कमा पनि हिँड्न नपाउने अवस्था बनेकोमा दु:ख लागेको बताए ।
यसैबीच अल्डरसटबाट निर्वाचित सांसद एलेक्स बेकरले मंगलबार म्युनिसिपल गार्डेन्समा शहरको नेपाली समुदायका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी भएको जातीय आक्रमणको कडा भर्त्सना गरेकी छन् ।
अल पार्टी पार्लियामेन्टरी ग्रुप अन नेपालकी अध्यक्ष पनि रहेकी सांसद बेकरले उक्त घटनाबारे ह्याम्पसायर पुलिससँग आफूले कुराकानी गरेको र प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा गस्ती बढाउन सहमति जनाएको बताइन् ।
सांसदले उक्त हमलालाई ‘भयावह’ भन्दै यसबाट धेरै स्थानीय वासिन्दाहरू भयभित भएको जनाइन् ।
‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हिंसा, धम्की र जातीय भेदभावको अल्डरसटमा कुनै ठाउँ छैन,’ बेकरले आफ्नो वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘आफ्नै छिमेकमा म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ वा छालाको रङका कारण कोही पनि असुरक्षित महसुस गर्नु हुँदैन ।’
हाल अल्डरसटमा बसोबास गरिरहेका गोर्खाहरूको नाजी अत्याचारविरुद्ध लडेको गौरवशाली इतिहास छ, तर आज त्यही घृणित विचारधारा नेपाली वासिन्दाहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग भइरहेको सुन्नु ‘घृणास्पद र भयावह’ रहेको उनले बताइन् ।
सांसद बेकरले शहरको नेपाली तथा गोर्खा समुदायको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनीहरू अल्डरसटको पहिचान र इतिहासको अभिन्न अंग भएको बताइन् ।
‘उनीहरूको सेवा, बलिदान र योगदान अल्डरसटको कथाको हिस्सा हो । उनीहरू हाम्रा छिमेकी, सहकर्मी, साथीभाइ र परिवार हुन्,’ उनले भनिन् ।
बेकरले अनलाइन माध्यममा प्रयोग हुने उत्तेजक भाषा (जसमा केही निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेको भाषासमेत) ले समुदायहरूमा विभाजन र जातिवाद भड्काएर वास्तविक क्षति पुर्याइरहेको भन्दै चेतावनी पनि दिइन् ।
‘जो मानिसले जातिवाद र घृणा फैलाउँछन् उनीहरूले अल्डरसटको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्’, उनले थपिन्।
उनले आप्रवासी समुदायले सुरक्षित र संरक्षित महसुस गर्न सकुन् भन्दै आक्रमणका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनका लागि प्रहरी र स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने पनि जनाइन् ।
यसैबीच, मंगलबार साँझ नेपाली बृद्ध नागरिकहरूप्रति भएको अमानवीय घटनाप्रति लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
दूतावासले उक्त घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सबै पक्षलाई संयमित हुन पनि अनुरोध गरेको छ । साथै, पीडित नागरिकको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउने सबैमा राजदूतावासले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
उता, एनआरएनए यूके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकप्रति गरिएको उक्त हमलाको निन्दा गरेका छन् । उनले घृणा फैलाउने यस्ता घटनाविरुद्ध सचेत, सजग र एकजुट हुन अपिल गरेका छन् ।
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