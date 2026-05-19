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छाउगोठको कथामा आधारित फिल्म ‘हली’ को टिजर सार्वजनिक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १५:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २२ साउनदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘हली’को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।
  • यो फिल्मले महिनावारी हुँदा छाउगोठमा राख्ने कुप्रथा र त्यसले परिवारमा पार्ने प्रभावको कथा प्रस्तुत गरेको छ ।
  • ओम प्रतीकको निर्देशन रहेको यस फिल्ममा सरोज खनाल, अरुणा कार्की र निर्देशक प्रतीककै मुख्य अभिनय रहेको छ ।

काठमाडौँ । २२ साउनदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘हली’को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । टिजरले कथावस्तुबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ ।

घरकी छोरीलाई महिनावारी हुँदा छाउगोठमा राखेपछि परिवार तथा बुबाको समेत मुख हेर्न हुन्न भन्ने कुपथ्रालाई फिल्मले कथाको रुप दिएको छ । नारीप्रधान यो फिल्मलाई ओम प्रतीकले निर्देशन गरेका हुन् ।

शीर्ष भूमिकामा निर्देशक समेत रहेका प्रतीकले अभिनय गरेका छन् । फिल्ममा सरोज खनाल, प्रमोद दीप, अरुणा कार्की, अर्जुन गुरुङ, विद्या कार्की, नविन श्रेष्ठ, कञ्चन दुलाल, कमल गाउँले, विशाल पहाडीको पनि अभिनय छ ।

जापुरा फिल्मस् प्रोडक्सन र शुभ चिरायू फिल्मस्को सहकार्यमा भएको यसमा व्यवसायीद्वय पूजा गुरुङ र जश्मिन श्रेष्ठले लगानी गरेको हुन् ।

कार्यकारी निर्मातामा अर्जुन भुसाल, सह-निर्मातामा नम्रता भण्डारी, लाइन प्रोड्यूसरमा लक्ष्मण कर्मचार्य र मुख्य सहायक निर्देशक जीवननाथ गौतम छन् । फिल्मको प्रवर्धनको लागि विदेशमा रहेकी अभिनेत्री सुजाता थापा नेपाल आइसकेकी छन् ।

 

छाउगोठ हली
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