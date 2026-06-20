पहिलो हाफमा अमेरिकालाई दुई गोलको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत अमेरिकाले पहिलो हाफमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
- खेलको ११औं मिनेटमा अष्ट्रेलियाका क्यामरुन बर्गेसको आत्मघाती गोलबाट अमेरिकाले पहिलो अग्रता पायो ।
- अमेरिकाका एलेक्स फ्रीम्यानले ४३औं मिनेटमा हेडरमार्फत गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए ।
६ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत अष्ट्रेलियाविरुद्ध दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
सिएटल स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफमा अमेरिकाले दुई गोलको अग्रता लिएको हो । आत्मघाती गोलमार्फत पहिलो अग्रता लिएको अमेरिकाका लागि एलेक्स फ्रीम्यानले दोस्रो गोल गरे ।
एलेक्सले ४३औं मिनेटमा हेडरमार्फत गोल गर्दै टोलीको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका हुन् ।
त्यसअघि अष्ट्रेलियाका क्यामरुन बर्गेसले ११औं मिनेटमा क्लियर गर्ने क्रममा प्रहार गरेको बल आफ्नै गोलपोष्टमा छिर्दा अमेरिकाले पहिलो अग्रता लिएको थियो ।
अमेरिकाले पहिलो हाफमा अष्ट्रेलियालाई दबाबमा राख्न सफल भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4