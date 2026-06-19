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फिफा विश्वकप २०२६ :

विश्वकपमा नयाँ इतिहास : जब मैदानमा एकसाथ उत्रिए ३ महिला रेफ्री

२०८३ असार ५ गते २१:३९ २०८३ असार ५ गते २१:३९

मनिषा थापा

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जुन १८ को त्यो साँझ एटलान्टामा मैदानको बीचभागमा उभिएका टोरी पेन्सो, ब्रुक मेयो र क्याथ्रिन नेस्बिटको नाम भने विश्व फुटबलले धेरै वर्षसम्म सम्झिरहनेछ । किनभने त्यस दिन उनीहरूले केवल खेल सञ्चालन गरेनन्, सम्भावनाको नयाँ अध्याय पनि खोले ।

मनिषा थापा

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अटलान्टा स्टेडियममा दक्षिण अफ्रिका र चेक गणतन्त्रबीचको खेल सञ्चालन गर्दै तीन महिला रेफ्रीले पुरुष विश्वकपमा इतिहास बनाएका छन् ।
  • मुख्य रेफ्री टोरी पेन्सो फ्रान्सकी स्टेफानी फ्रापार्टपछि पुरुष विश्वकपको खेल सञ्चालन गर्ने इतिहासकै दोस्रो महिला बनेकी छिन् ।
  • सहायक रेफ्रीहरू ब्रुक मेयो र क्याथ्रिन नेस्बिटसहितको टोलीले सञ्चालन गरेको उक्त खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो ।

काठमाडौं । अटलान्टा स्टेडियम । बिहीबार, जुन १८ ।

समूह ए अन्तर्गतको खेल सुरु हुन केही मिनेट मात्र बाँकी थियो । स्टेडियमका हजारौँ दर्शकको नजर मैदानतर्फ थियो ।

चेक गणतन्त्र र दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडीहरू टनेलबाट बाहिर निस्कने तयारीमा थिए । राष्ट्रगान बज्नुअघि मैदानको माहोल क्रमशः रोमाञ्चक बन्दै गइरहेको थियो ।

विश्वकपको अर्को महत्वपूर्ण खेल सुरु हुन लागेको उत्साह वातावरणभर फैलिएको थियो ।

त्यस दिन दर्शक, सञ्चारमाध्यम र फुटबल समर्थकहरूको ध्यान केही क्षणका लागि खेलाडीहरूबाट हटेर मैदानको बीचभागतिर गयो ।

कारण थियो, त्यहाँ हातमा सिठी लिएर उभिएका तीन महिला ।

मुख्य रेफ्री टोरी पेन्सो र उनका सहायकहरू ब्रुक मेयो तथा क्याथ्रिन नेस्बिट खेल सञ्चालनका लागि मैदानमा प्रवेश गरेका थिए ।

मुख्य रेफ्री टोरी पेन्सो र उनका सहायकहरू ब्रुक मेयो तथा क्याथ्रिन नेस्बिट खेल सुरु हुनुअघि फोर्च अफिसियलसँगै

सामान्यतया रेफ्रीको आगमन ठूलो समाचार बन्दैन । तर त्यस दिन परिस्थिति बिल्कुल फरक थियो ।

खेल सुरु हुनुअघि नै मैदानमा उनीहरू देखिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यो खेललाई विशेष महत्वका साथ प्रस्तुत गर्न थाले । समाचारको केन्द्र खेलाडीलाई होइन, रेफ्री टोली थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका तस्वीरहरु फैलिन थाले । खेल सुरु हुनुअघि नै धेरै खेल पत्रकारहरूले यसलाई विश्वकप इतिहासको एउटा विशेष क्षणका रूपमा वर्णन गरिरहेका थिए ।

किन त्यति धेरै महत्व दिइयो ?

सायद, खेल र खेलाडीभन्दा धेरै त्यो क्षण ठूलो थियो ।

सामान्यतया विश्वकपमा चर्चा स्टार खेलाडीहरूको हुन्छ । कसले गोल गर्ला ? कुन टोलीले जित हात पार्ला ? वा, को अर्को चरणमा पुग्ला ? भन्ने विषयले समाचारको मुख्य स्थान ओगट्ने गर्छ ।

त्यस दिन वर्षौँको मेहनत, संघर्ष र उत्कृष्ट प्रदर्शनमार्फत फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा आफ्नो स्थान बनाएका ती तीन महिला ‘हाइलाइट’ भए ।

फुटबल इतिहासमा महिलाहरूले रेफ्रीका रूपमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका छन् । तर विश्वकपजस्तो प्रतियोगितामा पुरुष खेल सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनु भने अझै दुर्लभ उपलब्धि मानिन्छ ।

त्यसमाथि एकै खेलको सम्पूर्ण अन फिल्ड रेफ्री टोली नै महिलाहरूको हुनु त झन् असाधारण घटना थियो ।

त्यसैले, यो केवल एउटा नियुक्ति थिएन । यो विश्व फुटबलमा परिवर्तनको संकेत पनि थियो ।

टोरी पेन्सो, ब्रुक मेयो र क्याथ्रिन नेस्बिटको नियुक्ति त्यही परिवर्तनको परिणाम थियो ।

उनीहरूलाई मैदानमा पठाउने निर्णय कुनै प्रतीकात्मक कदम थिएन । उनीहरूले वर्षौँदेखि घरेलु लिग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र उच्च दबाबका खेलहरूमा देखाएको दक्षताको आधारमा यो अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

फिफा, अमेरिकी फुटबल समुदाय र विश्वभरका खेल विश्लेषकहरूले यसलाई फुटबल इतिहासको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । धेरै टिप्पणीकारहरूको भनाइ थियो, ‘यो प्रतिनिधित्वको मात्र होइन, योग्यताको पनि जित थियो ।’

यी महिला रेफ्री विश्वकपमा कसरी छानिए, चर्चा गरौं ।

टोरी पेन्सो : ११७ रेफ्रीको सूचीमा परेकी एक्ली महिला

त्यो दिन सबैभन्दा धेरै चर्चा मुख्य रेफ्री टोरी पेन्सोकै भयो । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित स्टुअर्टमा जन्मिएकी पेन्सोको फुटबलसँगको सम्बन्ध बाल्यकालमै सुरु भएको थियो ।

१० वर्षको उमेरमा उनले आफ्नी आमालाई आफू फुटबल खेल्न चाहेको बताएकी थिइन् । त्यही निर्णयले पछि उनको जीवनको दिशा परिवर्तन गरिदियो ।

मैदानभित्र खेलको गति बुझ्ने क्षमता, नियमको गहिरो ज्ञान र दबाबमा पनि स्पष्ट निर्णय लिन सक्ने गुणले उनलाई निरन्तर अगाडि बढायो ।

सुरुमा धेरथोरै कमाइका लागि उनले सानोतिनो खेल रेफ्री गरेको थिइन् । तर यो सानो कामले उनको जीवन नै बदलिदियो ।

द सनमा प्रकाशित लेख अनुसार उनको प्रतिभाले चाँडै ध्यान तान्यो र उनलाई टेक्सासमा ओलम्पिक डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले आयोजना गरेको रेफ्री क्याम्पमा निमन्त्रणा प्राप्त भयो ।

त्यतिबेला टोरी आफैं फुटबल खेलिरहेकी थिइन् र विश्वविद्यालयमा मार्केटिङ विषयमा अध्ययन गरिरहेकी थिइन् । उनलाई रेफ्रिङ पूर्णकालीन करियर बन्न सक्छ भन्ने लागेकै थिएन ।

समयसँगै उनी अमेरिकाको शीर्ष प्रतियोगितादेखि फिफाका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म पुगिन् ।

वर्षौंको मेहनतपछि उनी सन् २०२१ मा फिफा मान्यता प्राप्त रेफ्री बनिन् ।

त्यसपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् ।

सन् २०२३ महिला विश्वकपको फाइनल खेल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउनु उनको करियरको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । उनले चार खेल सञ्चालन गरिन्, जसमा इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबीचको सेमिफाइनल तथा स्पेन र इंग्ल्यान्डबीचको फाइनल पनि समावेश थियो ।

त्यसपछि उनी विश्व फुटबलकै सबैभन्दा सम्मानित रेफ्रीमध्ये एकका रूपमा स्थापित भइन् ।

टोरी पेन्सोको क्षमताले सन् २०२५ मा रङ देखायो । फिफाले क्लब विश्वकपका लागि छनोट गरेका ११७ रेफ्रीको सूचीमा समावेश हुने उनी एक्ली महिला थिइन् ।

उनको क्षमताको कदर गर्दै फिफाले उनलाई सन् २०२६ विश्वकपका लागि छनोट गर्‍यो ।

दक्षिण अफ्रिका र चेक गणतन्त्रबीचको खेल सञ्चालन गर्दै उनी पुरुष विश्वकपको खेलमा मुख्य रेफ्री बन्ने इतिहासकी दोस्रो महिला बनिन् । यसअघि यो उपलब्धि फ्रान्सकी स्टेफानी फ्रापार्टले सन् २०२२ मा हासिल गरेकी थिइन् ।

फिफाडटकमसँग कुरा गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘सुरुवाती दिनहरुमा अमेरिकामा कुनै पूर्णकालीन महिला रेफ्री थिएनन् । त्यसैले, मलाई यो करियरको रूपमा हेर्न गाह्रो थियो । तर मलाई लाग्थ्यो, यो केवल अस्थायी काम होइन, यसले मलाई देश र संसार चिन्न मद्दत गर्न सक्छ ।’

पछि उनले एउटा विज्ञापन एजेन्सीमा गरेको जागिर छोडेर पूर्णकालीन रेफ्री बन्ने साहसी निर्णय गरिन् ।

उनको त्यो निर्णयले सार्थकता पायो ।

फुटबलको उच्चतम स्तरमा रेफ्री बन्न केवल नियम जान्नु पर्याप्त हुँदैन । उत्कृष्ट फिटनेस, मानसिक दृढता, खेलको गहिरो बुझाइ र दबाब व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

पेन्सोले वर्षौँदेखि ती सबै गुण मैदानमा प्रमाणित गरिरहेकी थिइन् ।

ब्रुक मेयो : १३ वर्षको उमेरमा सिटी बजाउन थालेकी

टोरी पेन्सोसँगै इतिहास बनाउने अर्को नाम थियो, ब्रुक मेयो ।

टेक्सासको गार्‍यान्डमा हुर्किएकी मेयोले १३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक रेफ्रीको सिटी बजाएकी थिइन् । त्यतिबेला सुरु भएको यात्रा उनलाई विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चसम्म ल्याइपुर्‍यायो ।

अमेरिकी फुटबल महासंघसँगको अन्तर्वार्तामा उनले विश्वकप सम्भावित लक्ष्य बनेपछि आफू पूर्ण रूपमा त्यसैमा केन्द्रित भएको बताएकी थिइन् ।

आफूले जिममा बढी समय बिताएको, फिटनेस र रिकभरीमा विशेष ध्यान दिएको तथा हरेक खेललाई सिकाइको अवसरका रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो ।

वर्षौँको मेहनत र निरन्तरतापछि उनले विश्वकपमा इतिहास बनाउने टोलीमा स्थान सुरक्षित गरिन् ।

क्याथ्रिन नेस्बिट : फरक पृष्ठभूमिबाट विश्वकपसम्म

क्याथ्रिन नेस्बिटको कथा पनि कम रोचक छैन । उनी केवल फुटबल रेफ्री मात्र होइनन्, विज्ञानसँग पनि जोडिएकी व्यक्तित्व हुन् ।

जैविक विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै उनले रेफ्रीको करियरलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइन् ।

फिफाको आधिकारिक रेफ्री प्रोफाइलअनुसार नेस्बिट विश्व फुटबलमा सबैभन्दा अनुभवी सहायक रेफ्रीमध्ये एक मानिन्छिन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी उनले विश्वकपसम्मको यात्रा निरन्तर प्रदर्शन र अनुभवका आधारमा तय गरेकी हुन् ।

विश्व फुटबलमा स्थापित हुनुअघि नेस्बिटले जैविक विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम गरेकी थिइन् । फुटबल र विज्ञान दुई फरक क्षेत्र भए पनि दुवैले आफूलाई अनुशासन, विश्लेषण क्षमता र सटीकतामा मद्दत गरेको उनको अनुभव छ ।

अमेरिकी फुटबल महासंघले प्रकाशित गरेको उनको प्रोफाइल अनुसार नेस्बिटले विज्ञान क्षेत्रको करियरसँगै रेफ्रीको जिम्मेवारी पनि निरन्तर अगाडि बढाएकी थिइन् ।

वर्षौँसम्म घरेलु प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय खेल र फिफाका प्रतियोगिताहरूमा अनुभव बटुलेपछि मात्र उनी विश्वकपको मञ्चसम्म पुगेकी हुन् ।

हामी केवल महिला होइनौं, योग्य रेफ्री पनि हौं’

ब्रुक मेयोले विश्वकपअघि दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यो उपलब्धिको अर्थ झन् स्पष्ट पार्छ ।

अमेरिकी फुटबल महासंघसँगको अन्तर्वार्तामा मेयोले आफूहरूलाई ‘महिला रेफ्री टोली’ भन्दा पनि ‘बलियो रेफ्री टोली’ को रूपमा हेर्ने बताएकी थिइन् । तर कुनै बुबाले आफ्नी छोरी प्रेरित भएको भन्दै तस्वीर माग्दा वा महिलाहरूले आफ्नो समयमा यस्तो अवसर असम्भवजस्तै रहेको बताउँदा आफूहरूले गरिरहेको कामको महत्व महसुस हुने उनको भनाइ थियो ।

विश्वकपको त्यो क्षण ब्रुक मेयोका लागि केवल अर्को खेल थिएन ।

खेलअघि उनलाई सोधिएको थियो, टनेलबाट मैदानमा निस्कँदा कस्तो महसुस हुनेछ ?

उनको उत्तर निकै भावुक थियो ।

उनले आफू अत्यन्त भावुक व्यक्ति भएको बताउँदै ठूला खेलहरूमा मैदान प्रवेश गर्दा आँसु रोक्न संघर्ष गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

अन्तर्वातामा उनले भनेकी थिइन्, ‘म आफ्ना सपना बाँचिरहेकी छु । परिवार र साथीहरू स्टेडियममा बसेर हौसला दिइरहेका छन् । यस्तो क्षणलाई म कहिल्यै सामान्य रूपमा लिन सक्दिनँ ।’

सायद त्यही कारण विश्वकपको त्यो खेल उनीहरूका लागि केवल एउटा नियुक्ति थिएन । त्यो वर्षौँको त्याग, मेहनत र सपनाको गन्तव्य थियो ।

खेलमा पनि देखियो आत्मविश्वास

इतिहास बनाउनु एउटा कुरा थियो । तर त्यससँगै खेललाई निष्पक्ष र सफल रूपमा सञ्चालन गर्नु अर्को चुनौती थियो ।

खेलका क्रममा टोरी पेन्सोले दक्षिण अफ्रिकाको पक्षमा पेनाल्टी निर्णय दिइन् । पेनाल्टी क्षेत्रभित्र भएको ह्यान्डबल घटनापछि उनले नियमअनुसार निर्णय लिइन् ।

त्यही अवसरको सदुपयोग गर्दै दक्षिण अफ्रिकाले खेलको अन्त्यतिर बराबरी गोल गर्‍यो । अन्ततः खेल १–१ को बराबरीमा सकियो । अंक बाँडियो । टोलीहरू आ–आफ्नो यात्रामा लागे  ।

तर खेलपछिको चर्चा स्कोरलाइनभन्दा धेरै इतिहासको भयो ।

तर जुन १८ को त्यो साँझ एटलान्टामा मैदानको बीचभागमा उभिएका टोरी पेन्सो, ब्रुक मेयो र क्याथ्रिन नेस्बिटको नाम भने विश्व फुटबलले धेरै वर्षसम्म सम्झिरहनेछ । किनभने त्यस दिन उनीहरूले केवल खेल सञ्चालन गरेनन्, सम्भावनाको नयाँ अध्याय पनि खोले ।

फिफा विश्वकप २०२६ महिला रेफ्री
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
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IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
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Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
मनिषा थापा
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