पहिलो हाफमा ब्राजिललाई तीन गोलको अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत फिलाडेल्फिया स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफमा ब्राजिलले हाइटीविरुद्ध तीन गोलको अग्रता लिएको छ ।
- ब्राजिलका लागि म्याथियस कुन्हाले दुई गोल र भिनिसियस जुनियरले एक गोल गरे ।
- यसअघिको पहिलो खेलमा ब्राजिलले मोरक्कोसँग बराबरी खेलेको थियो भने हाइटी स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको थियो ।
६ असार, काठमाडौं । ब्राजिलले फिफा विश्वकप २०२६ मा हाइटीविरुद्ध पहिलो हाफमा तीन गोलको अग्रता लिएको छ । फिलाडेल्फिया स्टेडियममा जारी खेलमा ब्राजिलले तीन गोलको अग्रता लिएको हो ।
ब्राजिलका लागि दुई गोल म्याथियस कुन्हा र एक गोल भिनिसियस जुनियरले गरे । २३औं मिनेटमा गोल गर्दै पहिलो अग्रता दिलाएका कुन्हाले ३६औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दै ब्राजिलको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए।
पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा भिनिसियसले गोल गर्दै अग्रतालाई तेब्बर बनाए । यसअघि खेलको १२औं मिनेटमा ब्राजिलका राफिन्हाले गोल गरेपनि अफसाइड हुँदा मान्यता पाएन ।
पहिलो हाफमा ब्राजिल हाइटीमाथि हाबी भएको छ । पहिलो खेलमा ब्राजिलले मोरक्कोसँग बराबरी खेल्दा हाइटी स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको थियो ।
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