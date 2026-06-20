इस्माइल साइबारीको गोलमा दोस्रो मिनेटमै मोरक्कोलाई अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत बोस्टन स्टेडियममा भएको खेलमा इस्माइल साइबारीको गोलमार्फत मोरक्कोले स्कटल्यान्डविरुद्ध दोस्रो मिनेटमै सुरुवाती अग्रता लिएको छ ।
- समूह ‘सी’ अन्तर्गत यसअघिको खेलमा स्कटल्यान्डले हाइटीलाई पराजित गरेको थियो भने मोरक्को ब्राजिलसँग बराबरीमा रोकिएको थियो ।
६ असार, काठमाडौं । मोरक्कोले फिफा विश्वकप २०२६ मा स्कटल्यान्डविरुद्ध २ मिनेटमै अग्रता लिएको छ ।
बोस्टन स्टेडियममा जारी खेलको दोस्रो मिनेटमै इस्माइल साइबारीले गोल गर्दै मोरक्कोलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
समूह ‘सी’ अन्तर्गत यसअघि भएको खेलमा स्कटल्यान्डले हाइटीलाई हराउँदा मोरक्को ब्राजिलसँग बराबरीमा रोकिएको थियो ।
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