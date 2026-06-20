लगातार दोस्रो जितसँगै अमेरिका नकआउट चरणमा प्रवेश

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- अमेरिकाले फिफा विश्वकप–२०२६ को समूह ‘डी’ अन्तर्गत सिएटलमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई २–० ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ ।
- यस जितसँगै ६ अंक जोडेको अमेरिका नकआउट चरण नजिक पुगेको छ भने अस्ट्रेलियाको दुई खेलबाट ३ अंक रहेको छ ।
- अमेरिकाका लागि एलेक्स फ्रिम्यानले एक गोल गरे भने खेलको ११औं मिनेटमा अस्ट्रेलियाका डिफेन्डर क्यामरुन बर्गेसले आत्मघाती गोल गरेका थिए ।
६ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले फिफा विश्वकप २०२६ मा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै नकआउट चरण प्रवेश गरेकाे छ ।
सिएटल स्टेडियममा भएको खेलमा अष्ट्रेलियालाई २–० ले पराजित गर्दे अमेरिका नकआउट नकआउट चरण प्रवेश गरेकाे हाे ।
यस जितपछि अमेरिका कम्तिमा उत्कृष्ट तेस्रो स्थानमा रहने टोलीका रूपमा नकआउट चरणमा पुग्ने निश्चित भएको हो ।
समूह ‘डी’ मा रहेको अमेरिकाले २ खेलबाट ६ अंक जोडेको छ । यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा अमेरिकाले पाराग्वेलाई पराजित गरेको थियो ।
पहिलो हारपछि अष्ट्रेलियाको दुई खेलबाट ३ अंक छ । पाराग्वे र टर्की अंकविहीन छन् ।
शनिबार बिहान हुने खेलमा पाराग्वेले टर्किएसँग हार टारेमा अमेरिका शीर्ष दुईमा रहेर नकआउट चरणमा पुग्ने पक्का हुनेछ ।
अमेरिकाको जितमा एलेक्स फ्रीम्यानले एक गोल गर्दा एक गोल उपहार पायो ।
अमेरिकाले अष्ट्रेलियाका डिफेन्डर क्यामरुन बर्गेसको आत्मघाती गोलमार्फत पहिलो अग्रता लिएको थियो ।
खेलको ११औं मिनेटमा अमेरिकाका फोलारिन बालोगुनले अष्ट्रेलियाको डिबक्सभित्र क्रस गराएका थिए ।
त्यसपछि अष्ट्रेलियाका डिफेन्डर क्यामरुनले क्लियर गर्ने क्रममा प्रहार गरेको बल आफ्नै गोलपोष्टमा छिर्दा अमेरिकालाई अग्रता लिने अवसर मिल्यो ।
४३औं मिनेटमा एलेक्स फ्रीम्यानले गोल गर्दा अमेरिकाले अग्रतालाई दोब्बर बनायो । त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन ।
अष्ट्रेलियाले पहिलो हाफको तुलनामा दोस्रो हाफमा राम्रो प्रदर्शन गरेपनि गोल निकाल्न सकेन ।
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