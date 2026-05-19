+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीमा लागुऔषधविरुद्ध सप्ताहव्यापी अभियान सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १२:०९

६ असार, गुल्मी । ‘लागुऔषधको चुनौती चिनौं : सामाजिक समाधानको बाटो खोजौं’ भन्ने नारासहित लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुन २६) को अवसरमा गुल्मीमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा सञ्चालन भएको अभियानको शुभारम्भ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले गरेका हुन । कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो  । कार्यक्रमका क्रममा औषधी व्यवसायी संघ गुल्मीले २० वटा लागुऔषध सेवन परीक्षण (डोप टेस्ट) किट सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको छ ।

किट सवारी चालक तथा शंकास्पद व्यक्तिहरूको परीक्षणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार असार ६ देखि १२ गतेसम्म विभिन्न सचेतनामूलक तथा नियन्त्रणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

अभियानअन्तर्गत सवारी साधन, होटल तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा निगरानी र चेकजाँच, सवारी चालकहरूको लागुऔषध परीक्षण, पर्चा–पम्प्लेट तथा स्टिकर वितरण, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामार्फत जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिनेछ ।

त्यसैगरी समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत वडा तथा टोलस्तरसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, होटल तथा यातायात व्यवसायी, औषधी व्यवसायी र युवा क्लबहरूसँग अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिने भएको छ ।

विद्यालय तथा कलेजहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सबै माध्यमिक विद्यालय र कलेजमा ‘एन्टी ड्रग क्लब’ गठन गरिने योजना रहेको छ। अभियान अन्तर्गत असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटअगाडि सचेतनामूलक भिडियो प्रदर्शनी गरिनेछ भने असार १२ गते प्रभातफेरीसहित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको समापन गरिनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले लागुऔषध दुर्व्यसन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला र नागरिकलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै अभियानलाई सफल बनाउन सक्रिय सहभागिताको आह्वान गरेको छ ।

लागु‍औषध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित