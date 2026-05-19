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लिंक्डइनको कमेन्ट सेक्सनमा जीआईएफ सपोर्ट थपियो, फिडको डिजाइन पनि परिमार्जित

लिंक्डइनको यो नयाँ अपडेट युवा पुस्ताका युजरहरूका लागि केही आउटडेटेड जस्तो लागे पनि धेरैजसो लिंक्डइन युजरहरू यस माध्यमबाट आफ्नो रियाक्सन दिन उत्साहित हुने देखिन्छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते २०:५६

लिंक्डइनले आफ्ना पोस्टहरूमा रियाक्ट गर्न युजरहरूका लागि नयाँ माध्यम प्रदान गर्दै कमेन्ट सेक्सनमा जीआईएफसपोर्ट थप गरेको छ।

लिंक्डइन एपको लेटेस्ट भर्सनको रिप्लाई डायलग बक्स भित्र अब जीआईएफ विकल्प समावेश गरिएको छ। यस फिचरको मद्दतले युजरहरूले कुनै पनि पोस्टको रिप्लाईमा एनिमेटेड वा मुभिङ इमेजहरू सजिलै खोजेर राख्न सक्नेछन्।

लिंक्डइनको यो नयाँ अपडेट युवा पुस्ताका युजरहरूका लागि केही आउटडेटेड जस्तो लागे पनि धेरैजसो लिंक्डइन युजरहरू यस माध्यमबाट आफ्नो रियाक्सन दिन उत्साहित हुने देखिन्छन्।

लिंक्डइनले यसअघि आफ्नो मेसेजिङ फिचरमा र मार्केटर्सहरूका लागि सिंगल-इमेज एड्समा जीआईएफ सपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यद्यपि, मुख्य फिडमा जीआईएफ बजाउनका लागि पहिले त्यसलाई एमपी४ भिडियो फाइलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने झन्झट थियो ।

यो झन्झटलाई अब यो नयाँ इन-एप विकल्पले हटाएको छ। विशेष गरी जब युजरहरूले जब अनाउन्समेन्ट जस्ता पोस्टहरू गर्छन्, त्यहाँ परम्परागत एनिमेसनको साटो यी नयाँ जीआईएफहरू उपयोगी हुन सक्छन्।


यसका साथै लिंक्डइनले फिडभित्र पोस्टहरूको बनोटलाई अझ बढी व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन ‘पोस्ट एक्सन बटन’ र ‘लाइक/कमेन्ट काउन्ट’ देखिने शैलीमा पनि परिमार्जन गरेको छ। नयाँ पोस्ट यूआईले यी सबै एलिमेन्टहरूलाई एउटै लाइनमा समेटेको छ, जहाँ युजरहरूले सिधै ट्याप गरेर एक्सन लिन सक्छन्।

यी दुवै प्राविधिक सुधारहरू साना देखिए पनि यसले लिंक्डइनभित्र समग्र युजर इन्गेजमेन्टलाई बढाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

लिंक्डइन
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