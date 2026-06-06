+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ललितपुरमा ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट’ (तस्वीरहरू)

महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनकाअनुसार भित्री र बाहिरी सडकहरूमा स्मार्ट लाइट जडान गर्ने कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार ६ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुर महानगरपालिकाले बालकुमारीदेखि बल्खुसम्मको ७.९ किलोमिटर चक्रपथ खण्डमा १३ करोड रुपैयाँको लागतमा ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट’ जडान गरिरहेको छ ।
  • नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आगामी तीन महिनाभित्र ७ सय ९० वटा पोल र आधुनिक बत्ती जडान गर्ने काम सकिने महानगरले जनाएको छ ।
  • महानगरले निर्माण गरिरहेको अपाङ्गतामैत्री आकाशे पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी तीन महिनाभित्र लिफ्टसहित उद्घाटन गरिने प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए ।

६ असार, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने चक्रपथ खण्डलाई ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट’ मार्फत उज्यालो बनाउने अभियान तीव्र बनाएको छ ।

‘उज्यालो महानगरपालिका’ योजना अन्तर्गत महानगरले बालकुमारी पुलदेखि बल्खुसम्मको ७.९ किलोमिटर सडक खण्डमा आधुनिक सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाएको हो ।

महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनकाअनुसार भित्री र बाहिरी सडकहरूमा स्मार्ट लाइट जडान गर्ने कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणको यस आयोजना अन्तर्गत हाल चक्रपथको अन्धकार हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।

यस आयोजनाको कुल लागत १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ललितपुर महानगरपालिकाले १० करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

सडकमा बत्ती नहुँदा रात्रिकालीन समयमा हुने सवारी दुर्घटना र अवाञ्छित गतिविधिहरूलाई न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ । आयोजना अन्तर्गत विभिन्न उचाईका ७ सय ९० वटा पोलहरू जडान गरिनेछन् ।

जसमा ११ मिटर उचाईका (डबल आर्म) ३ सय ७१ वटा पोल, ८ मिटर उचाईका १ सय ९५ वटा पोल, ७ मिटर उचाईका २ सय २४ वटा पोल, १२ मिटरका ६६ वटा मिनी मास्ट पोल रहनेछन् ।

बत्तीको सन्दर्भमा १ सय ५० वाटका १ हजार २ सय ५० थान, ९० वाटका ५ सय ५२ थान र २ सय वाटका १ सय ९८ थान फ्लड लाइटहरू प्रयोग गरिनेछ ।

हाल पहिलो खण्ड अन्तर्गत बालकुमारीदेखि सातदोबाटोसम्म बत्ती जडानको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी खण्डमा काम भइरहेको छ । आगामी ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण ७.९ किलोमिटर क्षेत्रमा बत्ती बाल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो आयोजनामा जडान गरिएका बत्ती र पोलहरूको मर्मतसम्भारका लागि महानगरले विशेष व्यवस्था गरेको छ । सम्झौताअनुसार आगामी ५ वर्षसम्म ती पूर्वाधारहरूको मर्मत र हेरचाहको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीकै हुनेछ । यस अवधिमा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा महानगरले थप खर्च व्यहोर्नु पर्नेछैन । ५ वर्षपछि मात्र यसको वित्तीय दायित्व महानगरमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको अपाङ्गतामैत्री आकाशे पुलको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए ।

पुलको सिभिल र स्ट्रक्चरल काम सम्पन्न भए पनि जडानका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटी देखिएकाले पुन: सच्याइएको उनले बताए ।

अबको १५ दिनभित्र जडान कार्य शुरु हुने र आगामी ३ महिनाभित्र लिफ्टसहितको उक्त पुल उद्घाटन गर्ने महानगरको तयारी छ ।

ललितपुर
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा बिजुली जाने

शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा बिजुली जाने
ललितपुरको खुमलटारमा भारी वर्षा, उपत्यकाका सडक जलमग्न

ललितपुरको खुमलटारमा भारी वर्षा, उपत्यकाका सडक जलमग्न
ललितपुरमा गाडीले ठक्कर दिँदा ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

ललितपुरमा गाडीले ठक्कर दिँदा ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु
पाटनमा चक्कु प्रहारबाट दाजुभाइको हत्या, दुई जना पक्राउ

पाटनमा चक्कु प्रहारबाट दाजुभाइको हत्या, दुई जना पक्राउ
नख्खु कारागारका जेलरको बयान- त्रासमा पारेर रविलाई छाड्ने अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो

नख्खु कारागारका जेलरको बयान- त्रासमा पारेर रविलाई छाड्ने अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो
ललितपुरमा इट्टाभट्टाको पर्खाल भत्किंदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते

ललितपुरमा इट्टाभट्टाको पर्खाल भत्किंदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित