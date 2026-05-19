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कांग्रेस सभापति गगन थापा रास्वपा महाधिवेशनमा जाने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते ११:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा चितवनमा शुरू हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् ।
  • रास्वपाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिन विपक्षी दलहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ ।

७ असार, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति गगन थापा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उदघाटन सत्रमा सहभागी हुने भएका छन् ।

स्वकीय सचिव शंकर कुइँकेलले रास्वपा महाधिवेशनको उदघाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिन गगन थापा जान लागेको जानकारी दिए ।

विपक्षी दलहरूलाई रास्वपाले महाधिवेशनको उदघाटनमा सहभागी हुन निम्तो दिएको थियो । रास्वपा महाधिवेशन आज चितवनमा उदघाटन हुँदैछ ।

गगन थापा रास्वपा महाधिवेशन
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