कांग्रेस सभापति गगन थापा रास्वपा महाधिवेशनमा जाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा चितवनमा शुरू हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् ।
- रास्वपाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिन विपक्षी दलहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ ।
७ असार, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति गगन थापा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उदघाटन सत्रमा सहभागी हुने भएका छन् ।
स्वकीय सचिव शंकर कुइँकेलले रास्वपा महाधिवेशनको उदघाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिन गगन थापा जान लागेको जानकारी दिए ।
विपक्षी दलहरूलाई रास्वपाले महाधिवेशनको उदघाटनमा सहभागी हुन निम्तो दिएको थियो । रास्वपा महाधिवेशन आज चितवनमा उदघाटन हुँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4