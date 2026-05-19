रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुन पुगे गगन थापा

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापा चितवन पुग्नुभएको छ ।
- रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि निम्तो पठाएको छ ।
७ असार, काठमाडौं । रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा चितवन पुगेका छन् ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन केहीबेरमा सुरु हुँदैछ । रास्वपाले गरेको निम्तो स्वीकार्दै थापा चितवन पुगेका हुन् ।
रास्वपाले अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि निम्तो पठाएको छ ।
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