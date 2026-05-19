सीके राउतले गरे रवि लामिछानेलाई बीपी कोइरालासँग तुलना

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- जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बीपी कोइरालासँग तुलना गरेका छन् ।
- राउतले लामिछानेलाई भने, “तपाईं बीपी कोइरालापछिको नेता हुन सक्नुहुन्छ जसले यो देशलाई डोर्याउन सक्दछ ।”
- चितवनमा आयोजित रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै राउतले वैकल्पिक राजनीति र शक्तिशाली पार्टी निर्माणमा लामिछानेको योगदानको चर्चा गरे ।
७ असार, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नेपाली कांग्रेसका संस्थापन नेता बीपी कोइरालासँग तुलना गरेका छन् ।
चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै उनले शक्तिशाली रास्वपा बनाउन, र वैकल्पिक राजनीतिलाई माथि उठाउन र मधेशीका छोरा बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा खेलेको भूमिकालाई ‘रवि लामिछानेको जति प्रशंसा गरे पनि नपुग्ने’ बताए ।
रवि लामिछानेसँग आफ्नो चिनजान २०७४ सालदेखि नै भएको उल्लेख गदै उनले त्यसबेला लामिछाने जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रम सञ्चालनका सन्द्यर्भमा सप्तरीमा पुग्दा भेटेको बताए ।
२०७९ मा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभा सँगै पुगेको स्मरण गरे । त्यसबेला परिवर्तनका लागि घण्टौं छलफल गरेको बताए ।
‘मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको थिँए । तपाईं बीपी कोइरालापछिको नेता हुन सक्नुहुन्छ जसले यो देशलाई डोर्याउन सक्दछ,’ राउतले भने, ‘तपाईं आन्दोलन गर्नेतिर लाग्नुहोस्, सत्तातिर नलाग्नुहोस् भनेको थिएँ ।’
आन्दोलन पनि भएको र जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिलाइएको बताए ।
रवि लामिछानेसँग आफूले भविष्य देख्दै आएको पनि बताए ।
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