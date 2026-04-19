रास्वपा महाधिवेशनमा अमरेशकुमार सिंह अनुपस्थित

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन ७ असारदेखि भरतपुरमा शुरू भएको छ ।
- उद्घाटन सत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायतका शीर्ष नेता र अन्य दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।
- पार्टीप्रति असन्तुष्ट रहेका रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी भएका छैनन् ।
७ असार, काठमाडौं । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ । अहिले भरतपुरमा रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र जारी छ ।
उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह लगायतका शीर्ष नेता, प्रतिनिधि एवं शुभेच्छुकहरू सहभागी भएका छन् ।
पार्टीको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै अन्य दलहरूबाट पनि प्रतिनिधि पुगेका छन् ।
यद्यपि रास्वपाकै नेता डा. अमरेशकुमार सिंह भने महाधिवेशनमा सहभागी भएका छैनन् । उनी उद्घाटन सत्रमा देखिएका छैनन् ।
रास्वपाबाटै सांसद समेत बनेका सिंह पछिल्लो समय पार्टीमा असन्तुष्टी राख्नेमध्येका नेता हुन् । उनले पछिल्लो पटक हिमालय टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताका क्रममा सरकारको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।
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