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रास्वपालाई उपेन्द्रको शुभकामना– देशलाई नयाँ दिशामा लैजान सफलता मिलोस्

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा नयाँ दिशामा मुलुक लैजान सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
  • यादवले लाखौं युवा विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
  • वर्तमान संविधान त्रुटिपूर्ण र अपूरो रहेकाले यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।

७ असार, काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सुरुवात र नयाँ दिशामा मुलुक लैजान रास्वपालाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

आजबाट सुरु भएको प्रथम महाधिवेशनमा शुभकामना सन्देश दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो महाधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय गर्ने नै छन् । मुलुकको परिवर्तनको लागि मुलुकमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्य गरेर  नयाँ सुरुवात र नयाँ दिशामा मुलुक लैजान सफलता मिलोस् यही म शुभकामना दिन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।

रोजगारका लागि लाखौं लाख युवा विदेशिन बाध्य भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपने बेला भएको उनको भनाइ थियो ।

यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुशासन र सामाजिक न्याय रहेको उनले बताए ।

‘अब मुलुक पहिला भएका विकृति विसंगतिलाई छाडेर नयाँ दिशामा जाने र लैजाने अवसर प्राप्त भएको छ । यो महाधिवेशनले निश्चित पनि नयाँ युगको थालनीका लागि महत्वपूर्ण सावित हुनेछ भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।

साथै, संविधान संशोधनको काममा पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

‘संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गरियो । त्यो संविधान त्रुटिपूर्ण, अधुरो र अपूरो रहेको छ । विरोधाभास रहेको छ । निश्चित रुपमा महत्वपूर्ण आयाम पनि यसमा छन् । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्म निरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष रहे पनि धेरै कुरा अधुरा र अपूर्ण रहेका छन्,’ यादवले भने, ‘आजको आवश्यकता संविधानलाई संशोधन गरी, परिमार्जन गरी विकृति र विसंगतिलाई हटाएर संशोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यहाँहरूमाझ आइपरेको छ ।’

रास्वपा रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
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