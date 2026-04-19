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बागमती नदीमा फसेका १४ जनाको उद्दार

रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका–३ मत्सरीघाटस्थित बागमती नदीको बीच भागमा फसेका १४ जनाको सशस्त्र प्रहरीले उद्दार गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रौतहटको बागमती नदीको बीच भागमा बाढीका कारण फसेका १४ जनाको सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ ।
  • नदी पारि गएका ११ महिला र ३ बालिका आइतबार साँझ फर्कने क्रममा अचानक आएको बाढीका कारण बीचमा फसेका थिए ।
  • सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले रबरबोटको सहायताले नदीमा फसेका सबै जनाको उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

७ असार, काठमाडौं । रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका–३ मत्सरीघाटस्थित बागमती नदीको बीच भागमा फसेका १४ जनाको सशस्त्र प्रहरीले उद्दार गरेको छ ।

आइतबार साँझ सोही नगरपालिका–१ पिपराभलोहियाका १४ जना स्थानीयहरुमध्ये ११ जना महिला र ३ जना बालिका दिउँसो करीब ३ः४० बजेको समयमा नदी पारी गएकोमा उनीहरु फर्कने क्रममा एक्कासी आएको बाढीको कारण नदीको बीच भागमा फसेका थिए ।

त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ११ गण रौतहट र सुरक्षा वेश भलोहियाबाट विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त टोली खटिई रबरबोटकोे सहायताले उनीहरुको उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।

 

उद्धार बागमती बाढी
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