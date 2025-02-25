न्यूजिल्यान्ड र इजिप्टः स्पष्ट ३ अंकको खोजीमा दुवै टोली

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘जी’ मा रहेका न्यूजिल्यान्ड र इजिप्टबीचको खेल सोमबार बिहान पौने ७ बजे भ्यानकुभरमा शुरू हुँदैछ ।
- पहिलो खेलमा बराबरी खेलेका दुवै टोली नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन स्पष्ट तीन अङ्क जोड्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिँदैछन् ।
- इजिप्टका स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाह र न्यूजिल्यान्डका एलिया जस्ट यस खेलका मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् ।
७ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा सोमबार बिहान समूह ‘जी’ का न्यूजिल्यान्ड र इजिप्ट मैदान उत्रिँदैछन् । उक्त खेल सोमबार बिहान पौने ७ बजे भ्यानकुभर बीसी प्लेस स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
समूहका चारै टोलीसँग एक–एक अंक रहेकाले यस खेलको विजेताले नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना निकै बलियो बनाउनेछ । त्यसैले दुवै टोलीका लागि यो खेल अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
विश्वकपअघि समूह ‘जी को सबैभन्दा कमजोर टोली मानिएको न्युजिल्यान्डले पहिलो खेलमा इरानविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो । इलायजा जस्टले दुई गोल गरेपछि न्युजिल्यान्ड दुई पटक अग्रता लिन सफल भए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा खेल २–२ को बराबरीमा रोकिएको थियो ।
इजिप्टले बलियो युरोपेली टोली बेल्जियमविरुद्ध प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै १–१ को बराबरी खेलेको थियो । खेलको ठूलो समय इजिप्ट हाबी देखिएको थियो र जित नजिक पुगेर पनि अन्ततः एक अंकमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । यसपटक दुवै टोली स्पष्ट ३ अंक लिने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिनेछ ।
विश्व फुटबलकै एक प्रतिष्ठित नाम हो, इजिप्टका मोहम्मद सलाह । उनको गति, ड्रिब्लिङ र गोल गर्ने क्षमता न्यूजील्यान्डको कमजोर डिफेन्सका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । खेलको जुनसुकै क्षणमा पनि उनले नतिजा उल्टाउन सक्छन् ।
पहिलो खेलमै इरानविरुद्ध उत्कृष्ट दुई गोल गरेर न्यूजिल्यान्डका एलिया जस्ट उच्च मनोबलमा छन् । उनको गति र सही स्थानमा बस्ने क्षमताले इजिप्टको डिफेन्सलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।
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