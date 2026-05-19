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टाउको जोडिएका बच्चाहरूको एआईको सहयोगमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १८:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नाइजेरियामा जन्मिएका १९ महिनाका टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा बालबालिकाको एआई प्रविधिको सहयोगमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ।

जन्मिएको १९ महिनासम्म टाउको जोडिएका नाइजेरियाका दुई जुम्ल्याहा बालबालिकाको एआई प्रविधिको सहयोगमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ । मर्सी र गुडनेस नाम गरेका यी बालबालिकाहरू अहिले पूर्णरूपमा निको भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छन् ।

सन् २०२३ जुन महिनामा नाइजेरियामा जन्मिएका यी बालबालिकाको टाउको, मस्तिष्कको केही भाग र रगत बग्ने नसाहरू आपसमा जोडिएका थिए । यस्ता जुम्ल्याहा बालिकाहरूको उपचार गर्ने बेलायतको जेमिनी अनट्वाइन्ड नामक संस्थाले उनीहरू ६ महिनाको छँदा बेलायतका चर्चित डाक्टर नुर उल ओवासे जिलानीकहाँ पुर्‍याएको थियो । संस्थाले नै परिवारको बेलायत जाने र उपचार गर्ने सबै खर्च बेहोरेको थियो ।

४ महिनामा ४० घण्टाको शल्यक्रिया

उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले एकअर्कासँग अलग गर्न ४ महिनाको अवधिमा ४ वटा ठूला शल्यक्रियाहरू गरिएका थिए । डाक्टरहरूले शल्यक्रिया कक्षमा मात्रै कुल ४० घण्टा बिताएका थिए ।

त्यस्तै यसको तयारीका लागि विश्वका २० देशका ६० भन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू महिनौंदेखि जुटेका थिए । उनीहरूले बालकालिकाको जोडिएको मस्तिष्क र नसाहरू कसरी छुट्याउने भनेर योजना बनाउन एआई, भर्चुअल रियालिटी (भीआर) र थ्रीडी मोडलिङ जस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरेका थिए । ती प्रविधिको मद्दतले डाक्टरहरूलाई शल्यक्रिया गर्नुअघि नै भित्रको बनोट बुझ्न सजिलो भएको थियो ।

अन्तिम पटक गरिएको १२ घण्टा लामो मुख्य शल्यक्रिया अबुधाबीको एक अस्पतालमा प्राध्यापक जिलानीको नेतृत्वमा १३ जना वरिष्ठ डाक्टरहरूको टोलीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो ।

डाक्टरहरूका अनुसार यसरी टाउको जोडिएका बच्चाहरू जन्मने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । संसारमा प्रत्येक २५ लाख जन्ममा एक पटक मात्र यस्तो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्ता बालबालिकाको मात्र उपचार गर्ने संसारकै एकमात्र संस्था जेमिनी अनट्वाइन्डले अहिलेसम्म ९ जोडी जुम्ल्याहाको सफलतापूर्वक उपचार गरिसकेको छ ।

अप्रेसन टाउको जोडिएका बच्चा
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