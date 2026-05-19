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रास्वपाको बन्द सत्र आजका लागि स्थगित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १७:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महाधिवेशन प्रतिनिधि थपघट र मधेश प्रदेशको विवादका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ८ असारको बन्द सत्र स्थगित भएको छ ।
  • बन्द सत्र स्थगित भएपछि पार्टीभित्र देखिएका विवादित विषयहरू टुंगो लगाउन रास्वपाले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
  • बन्द सत्रमा सहभागी हुन बिहानैदेखि कुरेर बसेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कार्यक्रम स्थगित भएपछि फर्किएका छन् ।

८ असार, काठमाडौं । रास्वपाको बन्द सत्र आजका लागि स्थगित भएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा थपघट र मधेश प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण बन्द सत्र सुरु हुन नसकेको हो ।

रास्वपाका स्रोतका अनुसार, आजका लागि बन्द सत्रका कार्यक्रम स्थगित गरेर विवादका विषयहरू टुंगो लगाउनेगरी तयारी गरिएको हो ।

बन्द सत्रमा सहभागी हुन बिहानैदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पुगेका थिए । उनीहरू दिनभर कुरेर बसे पनि अन्तिम समयमा बन्द सत्र स्थगित भएको हो  ।

रास्वपा रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
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