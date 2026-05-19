उपसभापति पदको उम्मेदवार बन्दै सोबिता गौतम

११ असार, काठमाडौं । रास्वपाको उपसभापतिमा सोविता गौतमले उम्मेदवारी दिने भएकी छन् ।
केन्द्रीय सदस्यको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम देखिएको छ । यसै क्रममा सोविताले पनि उपसभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
उनले केन्द्रीय सदस्यमा दोस्रो धेरै मत ल्याएकी छिन् ।
रास्वपाको केन्द्रीय संस्थापक सदस्य समेत रहेकी गौतम हाल कानुनमन्त्री छिन् ।
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