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उपसभापति पदको उम्मेदवार बन्दै सोबिता गौतम

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते २२:२८

११ असार, काठमाडौं । रास्वपाको उपसभापतिमा सोविता गौतमले उम्मेदवारी दिने भएकी छन् ।

केन्द्रीय सदस्यको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम देखिएको छ । यसै क्रममा सोविताले पनि उपसभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले केन्द्रीय सदस्यमा दोस्रो धेरै मत ल्याएकी छिन् ।

रास्वपाको केन्द्रीय संस्थापक सदस्य समेत रहेकी गौतम हाल कानुनमन्त्री छिन् ।

सोबिता गौतम
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