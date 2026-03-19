कानुनका अधिकृतहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह– चुनौती र अवरोध पार गरेर जिम्मेवारी बहन गर्नू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले सबै चुनौती र अवरोध पार गरेर काम गर्न कानून अधिकृतहरूलाई आग्रह गरिन् ।
- सरकारले सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
- असल कानूनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिने मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन् ।
२२ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सबै चुनौती र अवरोध पार गरेर काम गर्नका लागि कानुनका अधिकृतहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘कानुन अधिकृत सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले राज्यले प्रदान गरेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहनमा न्याय गर्ने आशा आफूले राखेको अधिकृतहरूसँग उनले सुनाइन् ।
‘कानुन निर्माणमा विषयगत विज्ञता, लामो अनुभव र प्राविधिक ज्ञानसहितको कानुन समूहको जनशक्ति प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा कानुनी विषयमा निर्णायक भूमिका रहने गरेको अनुभूत गरेको छु,’ गौतमले भनेकी छिन् ।
आगामी दिनमा थप सकरात्मक सोच, समाधानमुखी दृष्टिकोण र नागरिकको सेवक भएर प्रस्तुत हुने आफूले ठानेको उनले बताइन् ।
साथै, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको पहुँच न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण समाजले जीवन्त बनाउने उनले बताइन् ।
सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारले बनाएको उनले बताइन् ।
कतिपय अप्ठेरा वा सानातिना उल्झनमा परेकै कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट नभएको भन्दै कडा परिश्रमसहित काममा खटिन उनको आग्रह थियो ।
असल कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4