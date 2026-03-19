अमेरिका, कतार, मलेसिया र सिंगापुरसँग पारस्परिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरिँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले अमेरिका, कतार, मलेसिया र सिंगापुरसँग पारस्परिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
- नेपालले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग यस्तो सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ ।
- "मलेसिया, कतार, सिंगापुर र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत केही देशलाई अनुरोध पठाइएको छ," कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले भनिन् ।
११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अमेरिका, कतार, मलेसिया र सिंगापुरसँग पारस्परिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग नेपालले यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । बाँकी मुलुकसँग पनि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिइन् ।
‘चीन र भारतसँग पारस्परिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ मन्त्री गौतमले भनेकी छन्, ‘मलेसिया, कतार, सिंगापुर र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत केही देशलाई अनुरोध पठाइएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4