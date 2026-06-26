स्विडेनविरुद्ध जापानले लियो अग्रता

१२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत स्विडेनसँगको जारी खेलमा जापानले अग्रता लिएको छ ।
खेलको ५६ औं मिनेटमा जापानले पहिलो गोल गर्दै अग्रता लिएको हो ।
जापानका लागि डाइजेम मैडाले गोल गरेका हुन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत स्विडेनसँगको जारी खेलमा जापानले अग्रता लिएको छ ।
१२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत स्विडेनसँगको जारी खेलमा जापानले अग्रता लिएको छ ।
खेलको ५६ औं मिनेटमा जापानले पहिलो गोल गर्दै अग्रता लिएको हो ।
जापानका लागि डाइजेम मैडाले गोल गरेका हुन् ।
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