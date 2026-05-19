यी हुन् रास्वपाका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु (मतसहित)

१२ असार, काठमाडौं । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ ।
विद्युतीय भोटिङमार्फत् र प्रवासबाट मोबाइल एप भोटिङमार्फत् चुनिएका ९९ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको मतसहितको नामावली रास्वपाले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । बाँकी ५१ केन्द्रीय सदस्यहरु सभापतिले मनोनीत गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।
सभापति पदमा भने रवि लामिछाने निर्विरोध भएका थिए ।
आज पदाधिकारी पनि टुंगो लगाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।
हेर्नुहोस् रास्वपा केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली र उनीहरुले प्राप्त गरेको मत–
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