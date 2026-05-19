जगदीश खरेलले महामन्त्रीबाट फिर्ता लिए उम्मेदवारी

१२, असार, चितवन । रास्वपाको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका जगदीश खरेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका छन् ।
लामो बाटो तय गर्न बाँकी रहेको भन्दै सहमति र एकताका लागि सल्लाहमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उनले जनाएका छन् ।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य जितेका खरेलले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
आज ५ जना पदाधिकारीको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मत हाल्दैछन् ।
पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ५ पदका लागि मात्रै चुनाव हुन लागेको हो ।उपसभापतितर्फ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।
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