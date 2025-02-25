इजिप्ट समूह ‘जी’को उपविजेता, इरानको नकआउट सम्भावना कायमै

१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलअन्तर्गत शनिबार भएको इजिप्ट र इरानबीचको खेल १–१ गोलको बराबरीमा टुंगिएको छ ।
इरानका लागि यो खेल निकै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । एक पेनाल्टी चुक्दा र अन्तिममा इन्जुरी समयमा गरिएको गोल अफसाइड भएपछि इरान जित निकाल्नबाट चुकेको हो ।
खेलको पाँच मिनेटमा इजिप्टका महमुद साबेरले गोल हान्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
खेलको ११ औं मिनेटमा इरानले पेनाल्टी पाएको थियो, जसमा इरानका मेहदी तारेमी गोल गर्न चुके ।
त्यसपछि इरानका लागि १४ औं मिनेटमा रमिन रजाइनले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।
त्यसपछि खेलको अन्तिममा थपिएको समयमा इरानले गोल प्रहार गरेको थियो । तर, त्यसलाई रेफ्रीले भीएआर जाँच गर्दै अफसाइड करार गरिदिए ।
यो खेलपछि इजिप्ट समूह ‘जी’मा एक जित, दुई बराबर खेल्दै ५ अंकसहित अंकतालिकामा दोस्रो रह्यो । यो समूहको विजेता ५ अंक नै रहेको बेल्जियम समूह विजेता बन्यो ।
इरान ३ अंक सहित अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ । उसको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना अझैँ जीवित रहनेछ ।
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