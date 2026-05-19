मह खाएरै गिनिज बुकमा नाम, एक मिनेटमा झण्डै डेढ किलो सके

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जर्मन युवा आन्द्रे ओर्टोल्फले एक मिनेटमा १,२७३ ग्राम मह खाएर नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
- जर्मनीको अग्सबर्गमा सम्पन्न यस प्रयासको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ ।
- असामान्य खानपिनका लागि चर्चित ओर्टोल्फले यसअघि पनि थुप्रै अनौठा कीर्तिमानी चुनौतीहरू पूरा गरिसकेका छन् ।
मह संसारभरकै सबैभन्दा गुनिलो खाद्य पदार्थमध्ये एक मानिन्छ । यो सबैलाई मनपर्छ । तर के तपाईंले एक मिनेटभित्रै झण्डै डेढ किलो मह खान सक्नुहुन्छ ?
सुन्नमा सम्भव जस्तो लागे पनि महको बाक्लो बनावटका कारण यसरी भटाभट मह खान निकै कठिन हुन्छ । यो न त पानी वा अन्य पेय पदार्थ पिउनु जस्तो सजिलो हुन्छ न त ठोस खाना जस्तै गरेर खान सकिन्छ ।
तर एकजना जर्मन युवकले एक मिनेटमै १२ सय ७३ ग्राम मह खाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाएका छन् ।
असामान्य खानपिन शैलीका लागि चर्चित जर्मन युवा आन्द्रे ओर्टोल्फले हालै एक मिनेटमा सबैभन्दा धेरै मह खाने विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
जर्मनीको अग्सबर्गमा सम्पन्न कीर्तिमान प्रयासका क्रममा उनले ६० सेकेन्डमा १,२७३ ग्राम मह खाएर सके। यति धेरै मह एकै मिनेटमा खाँदा शरीरमा चिनीको मात्रा अचानक बढ्ने भएकाले यसलाई निकै कठिन चुनौती मानिन्छ ।
ओर्टोल्फको सफल प्रयासको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा उनी ठूलो चम्चाको सहायताले बाल्टिनभरि रहेको मह तीव्र गतिमा खाइरहेको देखिन्छन् । उनको गति यति तीव्र थियो कि अधिकांश मानिसले त्यसरी मह खान खोजे सास अड्किने वा निल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।
यो उपलब्धिले ओर्टोल्फको असाधारण गति, दृढ संकल्प र यस्ता अनौठा खानपिन प्रतिस्पर्धामा रहेको उनको अनुभवलाई उजागर गरेको छ ।
उनले यसअघि पनि विभिन्न अनौठा विश्व कीर्तिमानी चुनौतीहरू पूरा गर्दै आफ्नो नाम बनाइसकेका छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4