अर्जेन्टिना अपराजित रहँदै नकआउट चरणमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साविक विजेता अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
- अर्जेन्टिनाले समूह चरणको अन्तिम खेलमा जोर्डनलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
- खेलमा अर्जेन्टिनाका लागि जियोभानी लो सेल्सो, लाउटारो मार्टिनेज र लियोनल मेसीले एक–एक गोल गरेका छन् ।
१४ असार, काठमाडौं । साविक विजेता फिफा विश्वकप २०२६ मा अपराजित बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
डालास स्टेडियममा आइतबार बिहान भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा जोर्डनलाई ३–१ ले पराजित गर्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
यसअघि अर्जेन्टिनाले आफ्नो पहिलो खेलमा अल्जेरियालाई ३–० र दोस्रो खेलमा अष्ट्रियालाई २–० ले पराजित गरेको थियो ।
जोर्डनविरुद्ध कप्तान लियोनल मेसी, जियोभानी लो सेल्सो र लाउटारो मार्टिनेजले एकएक गोल गरे । जोर्डनका मुसा अल–तमारीले सान्त्वना गोल गरे ।
खेलको १९औं मिनेटमा जियोभानीले फ्रिकिकमार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए । ३१औं मिनेटमा मार्टिनेजले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अग्रता दोब्बर बनाए ।
खेलको ५५औं मिनेटमा जोर्डनका अल–तमारीले गोल गर्दै खेलमा फर्किने प्रयास गरे । तर, दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका कप्तान मेसीले ८०औं मिनेटमा गोल गर्दै अल–तमारीको प्रयासलाई विफल बनाए ।
समूह ‘जे’ मा अर्जेन्टिनाले ३ खेलबाट ९ अंक जोडे । समान ४ अंक जोडेका अल्जेरिया र अष्ट्रिया दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरे । जोर्डन अंकविहीन बन्न पुग्यो ।
प्रतिक्रिया 4